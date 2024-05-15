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Набиуллина оценила процесс удвоения капитализации фондового рынка России - 15.05.2024, ПРАЙМ
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Набиуллина оценила процесс удвоения капитализации фондового рынка России
Набиуллина оценила процесс удвоения капитализации фондового рынка России - 15.05.2024, ПРАЙМ
Набиуллина оценила процесс удвоения капитализации фондового рынка России
Удвоение капитализации фондового рынка РФ - сложная задача, но реализуемая, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T10:20+0300
2024-05-15T10:32+0300
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Удвоение капитализации фондового рынка РФ - сложная задача, но реализуемая, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.В новом майском указе, подписанном президентом Владимиром Путиным, говорится, что капитализация фондового рынка РФ к 2030 году должна вырасти не менее чем до 66% ВВП, к 2036 г - до 75% ВВП. Как отмечал глава государства в послании Федеральному Собранию, российскому фондовому рынку необходимо усилить свою роль как источника инвестиций - его капитализация к 2030 году должна удвоиться по сравнению с нынешним уровнем."Удвоение капитализации - это сложная задача, но, на мой взгляд, реализуемая. Во-первых, постановка этой задачи показывает, какое внимание уделяется самому рынку капитала, что это важный элемент развития российской экономики", - сказала она на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок 2024"."Конечно, здесь нет какой-то одной волшебной палочки, одного драйвера, нужно работать сразу по всем направлениям", - отметила она.
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россия, банк, новости
Экономика, РОССИЯ, банк, Новости
10:20 15.05.2024 (обновлено: 10:32 15.05.2024)
 
Набиуллина оценила процесс удвоения капитализации фондового рынка России

ЦБ: удвоение капитализации фондового рынка РФ — сложная задача, но реализуемая

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНабиуллина
Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Удвоение капитализации фондового рынка РФ - сложная задача, но реализуемая, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
В новом майском указе, подписанном президентом Владимиром Путиным, говорится, что капитализация фондового рынка РФ к 2030 году должна вырасти не менее чем до 66% ВВП, к 2036 г - до 75% ВВП. Как отмечал глава государства в послании Федеральному Собранию, российскому фондовому рынку необходимо усилить свою роль как источника инвестиций - его капитализация к 2030 году должна удвоиться по сравнению с нынешним уровнем.
"Удвоение капитализации - это сложная задача, но, на мой взгляд, реализуемая. Во-первых, постановка этой задачи показывает, какое внимание уделяется самому рынку капитала, что это важный элемент развития российской экономики", - сказала она на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок 2024".
"Конечно, здесь нет какой-то одной волшебной палочки, одного драйвера, нужно работать сразу по всем направлениям", - отметила она.
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