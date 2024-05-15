https://1prime.ru/20240515/bank-848175092.html

Набиуллина оценила процесс удвоения капитализации фондового рынка России

Набиуллина оценила процесс удвоения капитализации фондового рынка России - 15.05.2024, ПРАЙМ

Набиуллина оценила процесс удвоения капитализации фондового рынка России

Удвоение капитализации фондового рынка РФ - сложная задача, но реализуемая, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T10:20+0300

2024-05-15T10:20+0300

2024-05-15T10:32+0300

экономика

россия

банк

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/84309/01/843090127_0:107:3263:1942_1920x0_80_0_0_ac255e6a94104d1a5cb537031983cfc1.jpg

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Удвоение капитализации фондового рынка РФ - сложная задача, но реализуемая, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.В новом майском указе, подписанном президентом Владимиром Путиным, говорится, что капитализация фондового рынка РФ к 2030 году должна вырасти не менее чем до 66% ВВП, к 2036 г - до 75% ВВП. Как отмечал глава государства в послании Федеральному Собранию, российскому фондовому рынку необходимо усилить свою роль как источника инвестиций - его капитализация к 2030 году должна удвоиться по сравнению с нынешним уровнем."Удвоение капитализации - это сложная задача, но, на мой взгляд, реализуемая. Во-первых, постановка этой задачи показывает, какое внимание уделяется самому рынку капитала, что это важный элемент развития российской экономики", - сказала она на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок 2024"."Конечно, здесь нет какой-то одной волшебной палочки, одного драйвера, нужно работать сразу по всем направлениям", - отметила она.

https://1prime.ru/20240426/zarplata-847745608.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, банк, новости