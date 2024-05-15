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ЦБ предложил вернуться к зачисления дивидендов с ИИС-3 на текущие счета
ЦБ предложил вернуться к зачисления дивидендов с ИИС-3 на текущие счета - 15.05.2024, ПРАЙМ
ЦБ предложил вернуться к зачисления дивидендов с ИИС-3 на текущие счета
Банк России предложил вернуться к обсуждению вопроса зачисления дивидендов в рамках владения акциями на индивидуальных инвестиционных счетах третьего типа... | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T13:44+0300
2024-05-15T13:44+0300
2024-05-15T13:44+0300
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Банк России предложил вернуться к обсуждению вопроса зачисления дивидендов в рамках владения акциями на индивидуальных инвестиционных счетах третьего типа (ИИС-3) на текущие счета, следует из заявления главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной. "Много вопросов, которые возникают у инвесторов по ИИС-3. В частности, есть вопросы, почему доходы от инвестирования в рамках ИИС-3 можно отправлять только в реинвестирование, а не на текущие счета, например, которые могут использоваться в том числе для обслуживания ипотечного кредита, для каких-то других нужд", - сказала она на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок 2024". "Мы эту тему обсуждали, когда готовились законопроекты. Думаю, что можно вернуться к этому вопросу, чтобы ИИС-3 сделать более привлекательным", - добавила она.
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ЦБ предложил вернуться к зачисления дивидендов с ИИС-3 на текущие счета
ЦБ предложил вернуться к вопросу зачисления дивидендов в рамках ИИС-3 на текущие счета
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Банк России предложил вернуться к обсуждению вопроса зачисления дивидендов в рамках владения акциями на индивидуальных инвестиционных счетах третьего типа (ИИС-3) на текущие счета, следует из заявления главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной.
"Много вопросов, которые возникают у инвесторов по ИИС-3. В частности, есть вопросы, почему доходы от инвестирования в рамках ИИС-3 можно отправлять только в реинвестирование, а не на текущие счета, например, которые могут использоваться в том числе для обслуживания ипотечного кредита, для каких-то других нужд", - сказала она на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок 2024".
"Мы эту тему обсуждали, когда готовились законопроекты. Думаю, что можно вернуться к этому вопросу, чтобы ИИС-3 сделать более привлекательным", - добавила она.
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