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Физлица вдвое сократили чистые покупки валюты в России, заявил ЦБ
Физлица вдвое сократили чистые покупки валюты в России, заявил ЦБ - 15.05.2024, ПРАЙМ
Физлица вдвое сократили чистые покупки валюты в России, заявил ЦБ
Физлица сократили в апреле чистые покупки валюты на российском рынке в два раза, до 79,9 миллиарда рублей, следует из Обзора рисков финансовых рынков,... | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T13:46+0300
2024-05-15T13:46+0300
2024-05-15T13:51+0300
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Физлица сократили в апреле чистые покупки валюты на российском рынке в два раза, до 79,9 миллиарда рублей, следует из Обзора рисков финансовых рынков, подготовленного ЦБ РФ."Объем нетто-покупок иностранной валюты населением в апреле снизился в 2 раза, составив 79,9 миллиарда рублей (в марте – 155,5 миллиарда рублей). На биржевом валютном рынке граждане приобрели валюты на 81,0 миллиарда рублей, а через крупнейшие банки продали на 1,1 миллиарда рублей", - говорится в обзоре.
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Банк России, РОССИЯ, Новости
Физлица вдвое сократили чистые покупки валюты в России, заявил ЦБ
ЦБ: физлица сократили чистые покупки валюты в РФ до 79,9 миллиарда рублей
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Физлица сократили в апреле чистые покупки валюты на российском рынке в два раза, до 79,9 миллиарда рублей, следует из Обзора рисков финансовых рынков, подготовленного ЦБ РФ.
"Объем нетто-покупок иностранной валюты населением в апреле снизился в 2 раза, составив 79,9 миллиарда рублей (в марте – 155,5 миллиарда рублей). На биржевом валютном рынке граждане приобрели валюты на 81,0 миллиарда рублей, а через крупнейшие банки продали на 1,1 миллиарда рублей", - говорится в обзоре.