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Украина утратила понятие человечности, заявила Захарова
Украина утратила понятие человечности, заявила Захарова - 15.05.2024, ПРАЙМ
Украина утратила понятие человечности, заявила Захарова
Атака ВСУ на Белгород говорит о том, что киевские власти лишились понятия человечности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T11:22+0300
2024-05-15T11:22+0300
2024-05-15T11:22+0300
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Атака ВСУ на Белгород говорит о том, что киевские власти лишились понятия человечности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Эта страшная трагедия в Белгороде свидетельствует о том, что киевский режим окончательно потерял вообще какие-либо понятия человечности. Он опустился до войны с жилыми домами, мирными жителями", — отметила дипломат.Ранее в воскресенье 12 мая ВСУ осуществили массированную атаку по Белгороду, в результате которой обрушился подъезд в девятиэтажном доме. По факту атаки СК России возбудил уголовное дело о террористическом акте.Согласно данным региональных властей, некоторые пострадавшие были направлены в пункты временного размещения, другие нашли убежище у родственников.По словам губернатора региона, после обстрела погибли девятнадцать человек.
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РОССИЯ, БЕЛГОРОД, УКРАИНА, Новости
Украина утратила понятие человечности, заявила Захарова
Захарова: удар по дому в Белгороде показывает утрату Киевом понятия человечности
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Атака ВСУ на Белгород говорит о том, что киевские власти лишились понятия человечности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Эта страшная трагедия в Белгороде свидетельствует о том, что киевский режим окончательно потерял вообще какие-либо понятия человечности. Он опустился до войны с жилыми домами, мирными жителями", — отметила дипломат.
Ранее в воскресенье 12 мая ВСУ осуществили массированную атаку по Белгороду, в результате которой обрушился подъезд в девятиэтажном доме. По факту атаки СК России возбудил уголовное дело о террористическом акте.
Согласно данным региональных властей, некоторые пострадавшие были направлены в пункты временного размещения, другие нашли убежище у родственников.
По словам губернатора региона, после обстрела погибли девятнадцать человек.
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