https://1prime.ru/20240515/belgorod-848178524.html

Украина утратила понятие человечности, заявила Захарова

Украина утратила понятие человечности, заявила Захарова - 15.05.2024, ПРАЙМ

Украина утратила понятие человечности, заявила Захарова

Атака ВСУ на Белгород говорит о том, что киевские власти лишились понятия человечности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T11:22+0300

2024-05-15T11:22+0300

2024-05-15T11:22+0300

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Атака ВСУ на Белгород говорит о том, что киевские власти лишились понятия человечности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Эта страшная трагедия в Белгороде свидетельствует о том, что киевский режим окончательно потерял вообще какие-либо понятия человечности. Он опустился до войны с жилыми домами, мирными жителями", — отметила дипломат.Ранее в воскресенье 12 мая ВСУ осуществили массированную атаку по Белгороду, в результате которой обрушился подъезд в девятиэтажном доме. По факту атаки СК России возбудил уголовное дело о террористическом акте.Согласно данным региональных властей, некоторые пострадавшие были направлены в пункты временного размещения, другие нашли убежище у родственников.По словам губернатора региона, после обстрела погибли девятнадцать человек.

https://1prime.ru/20240514/strakhovanie-848166548.html

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россия, белгород, украина, новости