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Путин объяснил назначение Белоусова министром обороны

Путин объяснил назначение Белоусова министром обороны - 15.05.2024, ПРАЙМ

Путин объяснил назначение Белоусова министром обороны

Путин заявил, что "взаимоотношение между так называемыми пушками и маслом должно быть органически вписано в общую стратегию развития" России. Белоусов знает, как это сделать, добавил он.

2024-05-15T15:48+0300

2024-05-15T15:48+0300

2024-05-15T15:56+0300

кабмин

андрей белоусов

владимир путин

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Утверждение Андрея Белоусова на должность министра обороны России связано с ростом расходов на военную составляющую, заявил президент Владимир Путин."Новым министром обороны назначен Белоусов Андрей Рэмович. Связано это не в последнюю очередь с тем, что расходы на военную составляющую растут", - сказал он на встрече с командующими войсками военных округов.Путин пояснил, что Белоусов понимает, как вписать экономику силового блока в общую экономику России."Вот это взаимоотношение между так называемыми пушками и маслом должно быть органически вписано в общую стратегию развития государства российского", - добавил президент.Глава государства отметил, что в 2024 году совокупные расходы на оборону и безопасность составят 8,7 процента.Кроме того, подчеркнул Путин, при увеличении расходов на оборону все социальные обязательства перед россиянами должны быть исполнены. По его словам, речь идет об развитии образования, поддержке ветеранов, обеспечении пенсионного обслуживания и других сферах.

https://1prime.ru/20240514/svo-848155556.html

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андрей белоусов, владимир путин