Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин объяснил назначение Белоусова министром обороны - 15.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920Кабмин
https://1prime.ru/20240515/belousov-848202926.html
Путин объяснил назначение Белоусова министром обороны
Путин объяснил назначение Белоусова министром обороны - 15.05.2024, ПРАЙМ
Путин объяснил назначение Белоусова министром обороны
Путин заявил, что "взаимоотношение между так называемыми пушками и маслом должно быть органически вписано в общую стратегию развития" России. Белоусов знает, как это сделать, добавил он.
2024-05-15T15:48+0300
2024-05-15T15:56+0300
кабмин
андрей белоусов
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0f/848186263_0:185:2985:1864_1920x0_80_0_0_0f70d1c0e9e1c1baaa3fcb22b9fcbfff.jpg
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Утверждение Андрея Белоусова на должность министра обороны России связано с ростом расходов на военную составляющую, заявил президент Владимир Путин."Новым министром обороны назначен Белоусов Андрей Рэмович. Связано это не в последнюю очередь с тем, что расходы на военную составляющую растут", - сказал он на встрече с командующими войсками военных округов.Путин пояснил, что Белоусов понимает, как вписать экономику силового блока в общую экономику России."Вот это взаимоотношение между так называемыми пушками и маслом должно быть органически вписано в общую стратегию развития государства российского", - добавил президент.Глава государства отметил, что в 2024 году совокупные расходы на оборону и безопасность составят 8,7 процента.Кроме того, подчеркнул Путин, при увеличении расходов на оборону все социальные обязательства перед россиянами должны быть исполнены. По его словам, речь идет об развитии образования, поддержке ветеранов, обеспечении пенсионного обслуживания и других сферах.
https://1prime.ru/20240514/svo-848155556.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0f/848186263_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_3ad9dbd4c65f84a1057f18cd9479aaef.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
андрей белоусов, владимир путин
Кабмин, Андрей Белоусов, Владимир Путин
15:48 15.05.2024 (обновлено: 15:56 15.05.2024)
 
Путин объяснил назначение Белоусова министром обороны

Путин: назначение Белоусова в Минобороны связано с ростом расходов на военную составляющую

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанк Андрей Белоусов
 Андрей Белоусов - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости . Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
Путин заявил, что "взаимоотношение между так называемыми пушками и маслом должно быть органически вписано в общую стратегию развития" России. Белоусов знает, как это сделать, добавил он.
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Утверждение Андрея Белоусова на должность министра обороны России связано с ростом расходов на военную составляющую, заявил президент Владимир Путин.
"Новым министром обороны назначен Белоусов Андрей Рэмович. Связано это не в последнюю очередь с тем, что расходы на военную составляющую растут", - сказал он на встрече с командующими войсками военных округов.
Путин пояснил, что Белоусов понимает, как вписать экономику силового блока в общую экономику России.
"Вот это взаимоотношение между так называемыми пушками и маслом должно быть органически вписано в общую стратегию развития государства российского", - добавил президент.
Глава государства отметил, что в 2024 году совокупные расходы на оборону и безопасность составят 8,7 процента.
Кроме того, подчеркнул Путин, при увеличении расходов на оборону все социальные обязательства перед россиянами должны быть исполнены. По его словам, речь идет об развитии образования, поддержке ветеранов, обеспечении пенсионного обслуживания и других сферах.
Андрей Белоусов - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
Победа с минимумом потерь. Белоусов опроверг новую мобилизацию
Вчера, 15:27
 
КабминАндрей БелоусовВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала