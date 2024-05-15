https://1prime.ru/20240515/blinken-848173677.html
В США раскритиковали Блинкена за "концерт" в баре
В США раскритиковали Блинкена за "концерт" в баре - 15.05.2024, ПРАЙМ
В США раскритиковали Блинкена за "концерт" в баре
Энтони Блинкен забывает, на кого он работает, возмутился американский сенатор от штата Флорида Рик Скотт, раскритиковав госсекретаря США за его выступление в... | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T09:35+0300
2024-05-15T09:35+0300
2024-05-15T09:52+0300
украина
сша
энтони блинкен
https://cdnn.1prime.ru/img/83370/56/833705698_0:183:2993:1866_1920x0_80_0_0_efd63ebd905b32d82afa49072dd6b3a6.jpg
ВАШИНГТОН, 15 мая - ПРАЙМ. Энтони Блинкен забывает, на кого он работает, возмутился американский сенатор от штата Флорида Рик Скотт, раскритиковав госсекретаря США за его выступление в киевском баре."Пока мир в огне, а американцы проводят свой 221-й день в заложниках ХАМАС в Газе, Блинкен едет на выступление на Украину в поездку, за которую платят налогоплательщики. На кого, черт возьми, он думает, что работает?" - поделился своим мнением политик в соцсети Х.Более того, поддерживая Скотта, Блинкена также раскритиковали украинцы, о чем сообщило издание "Страна.ua". Так, отмечается, что пользователи укорили госсекретаря в том, что он "торчит в киевском баре", пока ВСУ проливают кровь на линии фронта.Ранее 14 мая Энтони Блинкен в ходе рабочего визита в украинскую столицу в сопровождении министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы поел местной пиццы и спел с группой в баре песню канадского музыканта Нила Янга Rockin' in the Free World.
https://1prime.ru/20240515/blinken-848173441.html
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83370/56/833705698_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_5e69c8b12e0287685035236f51d7fb94.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, энтони блинкен
УКРАИНА, США, Энтони Блинкен
В США раскритиковали Блинкена за "концерт" в баре
Сенатор Скотт раскритиковал Блинкена за "концерт" в баре на деньги налогоплательщиков
ВАШИНГТОН, 15 мая - ПРАЙМ. Энтони Блинкен забывает, на кого он работает, возмутился американский сенатор от штата Флорида Рик Скотт, раскритиковав госсекретаря США за его выступление в киевском баре.
"Пока мир в огне, а американцы проводят свой 221-й день в заложниках ХАМАС в Газе, Блинкен едет на выступление на Украину в поездку, за которую платят налогоплательщики. На кого, черт возьми, он думает, что работает?" - поделился своим мнением политик в соцсети Х.
Более того, поддерживая Скотта, Блинкена также раскритиковали украинцы, о чем сообщило издание "Страна.ua". Так, отмечается, что пользователи укорили госсекретаря в том, что он "торчит в киевском баре", пока ВСУ проливают кровь на линии фронта.
Ранее 14 мая Энтони Блинкен в ходе рабочего визита в украинскую столицу в сопровождении министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы поел местной пиццы и спел с группой в баре песню канадского музыканта Нила Янга Rockin' in the Free World.
Блинкен устроил "концерт" в киевском баре. Украинцы в шоке