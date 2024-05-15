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В США раскритиковали Блинкена за "концерт" в баре

В США раскритиковали Блинкена за "концерт" в баре - 15.05.2024, ПРАЙМ

В США раскритиковали Блинкена за "концерт" в баре

Энтони Блинкен забывает, на кого он работает, возмутился американский сенатор от штата Флорида Рик Скотт, раскритиковав госсекретаря США за его выступление в... | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T09:35+0300

2024-05-15T09:35+0300

2024-05-15T09:52+0300

украина

сша

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 15 мая - ПРАЙМ. Энтони Блинкен забывает, на кого он работает, возмутился американский сенатор от штата Флорида Рик Скотт, раскритиковав госсекретаря США за его выступление в киевском баре."Пока мир в огне, а американцы проводят свой 221-й день в заложниках ХАМАС в Газе, Блинкен едет на выступление на Украину в поездку, за которую платят налогоплательщики. На кого, черт возьми, он думает, что работает?" - поделился своим мнением политик в соцсети Х.Более того, поддерживая Скотта, Блинкена также раскритиковали украинцы, о чем сообщило издание "Страна.ua". Так, отмечается, что пользователи укорили госсекретаря в том, что он "торчит в киевском баре", пока ВСУ проливают кровь на линии фронта.Ранее 14 мая Энтони Блинкен в ходе рабочего визита в украинскую столицу в сопровождении министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы поел местной пиццы и спел с группой в баре песню канадского музыканта Нила Янга Rockin' in the Free World.

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украина, сша, энтони блинкен