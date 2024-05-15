https://1prime.ru/20240515/blinken-848173935.html
Полянский оценил пение Блинкена про красно-бело-синий флаг в Киеве
Полянский оценил пение Блинкена про красно-бело-синий флаг в Киеве - 15.05.2024, ПРАЙМ
Полянский оценил пение Блинкена про красно-бело-синий флаг в Киеве
США наплевать, как выглядит концерт госсекретаря США Энтони Блинкена в то время, когда украинцев отправляют в мясорубку, заявил первый заместитель постпреда... | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T09:46+0300
2024-05-15T09:46+0300
2024-05-15T09:46+0300
политика
энтони блинкен
дмитрий полянский
киев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1c/846832835_0:0:2911:1637_1920x0_80_0_0_e57130750254abba56eac993cc9e09c3.jpg
ВАШИНГТОН, 15 мая - ПРАЙМ. США наплевать, как выглядит концерт госсекретаря США Энтони Блинкена в то время, когда украинцев отправляют в мясорубку, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.Ранее американский дипломат прибыл с визитом в Киев. Он дал концерт в местном баре, спев песню канадского музыканта, которая начинается со слов "На улице флаги, красно-бело-синие..."."Иногда кажется, что люди, принимающие решения на Западе, совсем перестали думать. Жесткий троллинг все-таки, думаю, можно исключить. Им скорее всего настолько наплевать, как это может выглядеть для обывателей нищей и погрязшей в коррупции страны, жителей которых ловят на улицах и отправляют в мясорубку, что они даже не утруждают себя пошевелить извилинами", - задался вопросом Полянский.По словам дипломата, поход Блинкена в бар и пиццерию опровергает заявляения запада об ужасной жизни на Украине "из-за России". Он добавил, что думающие американцы зададутся вопросами, работают ли пиццерии и музыкальные клубы в Секторе Газа и почему Вашингтон поставляет Израилю оружие.Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи Украине, Израилю и Тайваню.
https://1prime.ru/20240428/krymskiy-most-847789132.html
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1c/846832835_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_11dcf457ac29fa626e85194780b244ca.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энтони блинкен, дмитрий полянский, киев
Политика, Энтони Блинкен, Дмитрий Полянский, Киев
Полянский оценил пение Блинкена про красно-бело-синий флаг в Киеве
Полянский: Блинкен дал "концерт" в Киеве, когда украинцев отправляют в мясорубку
ВАШИНГТОН, 15 мая - ПРАЙМ. США наплевать, как выглядит концерт госсекретаря США Энтони Блинкена в то время, когда украинцев отправляют в мясорубку, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Ранее американский дипломат прибыл с визитом в Киев. Он дал концерт в местном баре, спев песню канадского музыканта, которая начинается со слов "На улице флаги, красно-бело-синие...".
"Иногда кажется, что люди, принимающие решения на Западе, совсем перестали думать. Жесткий троллинг все-таки, думаю, можно исключить. Им скорее всего настолько наплевать, как это может выглядеть для обывателей нищей и погрязшей в коррупции страны, жителей которых ловят на улицах и отправляют в мясорубку, что они даже не утруждают себя пошевелить извилинами", - задался вопросом Полянский.
По словам дипломата, поход Блинкена в бар и пиццерию опровергает заявляения запада об ужасной жизни на Украине "из-за России". Он добавил, что думающие американцы зададутся вопросами, работают ли пиццерии и музыкальные клубы в Секторе Газа и почему Вашингтон поставляет Израилю оружие.
Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи Украине, Израилю и Тайваню.
Полянский ответил на угрозы литовского посла в адрес Крымского моста