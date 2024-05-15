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Полянский оценил пение Блинкена про красно-бело-синий флаг в Киеве

Полянский оценил пение Блинкена про красно-бело-синий флаг в Киеве - 15.05.2024, ПРАЙМ

Полянский оценил пение Блинкена про красно-бело-синий флаг в Киеве

США наплевать, как выглядит концерт госсекретаря США Энтони Блинкена в то время, когда украинцев отправляют в мясорубку, заявил первый заместитель постпреда... | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T09:46+0300

2024-05-15T09:46+0300

2024-05-15T09:46+0300

политика

энтони блинкен

дмитрий полянский

киев

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ВАШИНГТОН, 15 мая - ПРАЙМ. США наплевать, как выглядит концерт госсекретаря США Энтони Блинкена в то время, когда украинцев отправляют в мясорубку, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.Ранее американский дипломат прибыл с визитом в Киев. Он дал концерт в местном баре, спев песню канадского музыканта, которая начинается со слов "На улице флаги, красно-бело-синие..."."Иногда кажется, что люди, принимающие решения на Западе, совсем перестали думать. Жесткий троллинг все-таки, думаю, можно исключить. Им скорее всего настолько наплевать, как это может выглядеть для обывателей нищей и погрязшей в коррупции страны, жителей которых ловят на улицах и отправляют в мясорубку, что они даже не утруждают себя пошевелить извилинами", - задался вопросом Полянский.По словам дипломата, поход Блинкена в бар и пиццерию опровергает заявляения запада об ужасной жизни на Украине "из-за России". Он добавил, что думающие американцы зададутся вопросами, работают ли пиццерии и музыкальные клубы в Секторе Газа и почему Вашингтон поставляет Израилю оружие.Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи Украине, Израилю и Тайваню.

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энтони блинкен, дмитрий полянский, киев