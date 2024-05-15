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Конгрессмен упрекнул Блинкена за "концерт" в Киеве на фоне проблем в США - 15.05.2024, ПРАЙМ
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Конгрессмен упрекнул Блинкена за "концерт" в Киеве на фоне проблем в США
Конгрессмен упрекнул Блинкена за "концерт" в Киеве на фоне проблем в США - 15.05.2024, ПРАЙМ
Конгрессмен упрекнул Блинкена за "концерт" в Киеве на фоне проблем в США
Член палаты представителей Мэтт Розендэйл упрекнул госсекретаря США Энтони Блинкена за его выступление в киевском баре в то время, когда сами США переживают... | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T20:07+0300
2024-05-15T20:08+0300
политика
сша
украина
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 15 мая — ПРАЙМ. Член палаты представителей Мэтт Розендэйл упрекнул госсекретаря США Энтони Блинкена за его выступление в киевском баре в то время, когда сами США переживают рекордную инфляцию и сталкиваются с пограничным кризисом. Блинкен во вторник в ходе визита в Киев в компании главы украинского МИД Дмитрия Кулебы отведал местной пиццы, а также спел с группой в баре и сыграл на гитаре. "Американцы в настоящее время переживают рекордную инфляцию, стремительно растущий государственный долг и крупнейшее вторжение иностранцев и смертельных наркотиков со всего мира в наши сообщества, но вот что администрация Байдена делает в Украине... Америка в большой беде", — написал конгрессмен в соцсети Х, комментируя выступление госсекретаря. Ранее с критикой на Блинкена обрушился сенатор от штата Флорида Рик Скотт, упрекнув дипломата в том, что тот решил выступить в то время, "пока мир в огне, а американцы проводят свой 221-й день в заложниках ХАМАС в Газе". Украинские интернет-пользователи также раскритиковали Блинкена за его "концерт" в киевском баре, сообщает украинское издание "Страна.ua". Пользователи соцсети Х упрекнули госсекретаря в том, что пока Украина терпит поражения на поле боя и ожидает помощи от США, Блинкен "торчит в центре Киева в баре". Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский ранее упрекнул Блинкена за "концерт" в Киеве, в то время, когда украинцев отлавливают на улицах и отправляют в мясорубку.
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сша, украина, энтони блинкен
Политика, США, УКРАИНА, Энтони Блинкен
20:07 15.05.2024 (обновлено: 20:08 15.05.2024)
 
Конгрессмен упрекнул Блинкена за "концерт" в Киеве на фоне проблем в США

Конгрессмен упрекнул Блинкена за "концерт" в Киеве на фоне проблем в США

© CC BY 2.0 / U.S. Embassy JerusalemГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
© CC BY 2.0 / U.S. Embassy Jerusalem
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ВАШИНГТОН, 15 мая — ПРАЙМ. Член палаты представителей Мэтт Розендэйл упрекнул госсекретаря США Энтони Блинкена за его выступление в киевском баре в то время, когда сами США переживают рекордную инфляцию и сталкиваются с пограничным кризисом.
Блинкен во вторник в ходе визита в Киев в компании главы украинского МИД Дмитрия Кулебы отведал местной пиццы, а также спел с группой в баре и сыграл на гитаре.
"Американцы в настоящее время переживают рекордную инфляцию, стремительно растущий государственный долг и крупнейшее вторжение иностранцев и смертельных наркотиков со всего мира в наши сообщества, но вот что администрация Байдена делает в Украине... Америка в большой беде", — написал конгрессмен в соцсети Х, комментируя выступление госсекретаря.
Ранее с критикой на Блинкена обрушился сенатор от штата Флорида Рик Скотт, упрекнув дипломата в том, что тот решил выступить в то время, "пока мир в огне, а американцы проводят свой 221-й день в заложниках ХАМАС в Газе".
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Украинские интернет-пользователи также раскритиковали Блинкена за его "концерт" в киевском баре, сообщает украинское издание "Страна.ua". Пользователи соцсети Х упрекнули госсекретаря в том, что пока Украина терпит поражения на поле боя и ожидает помощи от США, Блинкен "торчит в центре Киева в баре".
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский ранее упрекнул Блинкена за "концерт" в Киеве, в то время, когда украинцев отлавливают на улицах и отправляют в мясорубку.
 
ПолитикаСШАУКРАИНАЭнтони Блинкен
 
 
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