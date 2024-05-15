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Еще один Boeing вернулся в аэропорт из-за неисправности
Еще один Boeing вернулся в аэропорт из-за неисправности - 15.05.2024, ПРАЙМ
Еще один Boeing вернулся в аэропорт из-за неисправности
Самолет Boeing 747-400 индонезийской авиакомпании Garuda Indonesia вернулся в аэропорт вылета в индонезийском городе Макассар из-за возгорания двигателя,... | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T20:42+0300
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МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Самолет Boeing 747-400 индонезийской авиакомпании Garuda Indonesia вернулся в аэропорт вылета в индонезийском городе Макассар из-за возгорания двигателя, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление гендиректора Garuda Indonesia Ирфана Сетиапутры. "Решение было принято командиром корабля сразу после взлета с учетом проблем с двигателями, которые потребовали дальнейшего изучения после того, как в одном из двигателей были замечены искры огня", — приводит агентство слова из заявления. Отмечается, что на борту самолета, направлявшегося в город Медина в Саудовской Аравии, находились 450 пассажиров и 18 членов экипажа, включая мусульманских паломников, никто не пострадал. Пассажирам было предложено вылететь в Медину другим рейсом в среду. В последнее время было несколько случаев технических проблем с самолетами Boeing. Польский лидер Анджей Дуда по возвращении из США был вынужден воспользоваться запасной машиной после обнаружения неисправности на его 737. Пятого января у Boeing 737 MAX 9 компании Alaska Airlines в воздухе выпала секция фюзеляжа и разгерметизировался салон.Газета Wall Street Journal сообщала, что Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США начало новое расследование в отношении Boeing после того, как стало известно, что ее сотрудники могли пропустить некоторые проверки самолетов Boeing 787 Dreamliner и подделали отчеты. Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения — Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.
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самолет
Еще один Boeing вернулся в аэропорт из-за неисправности
Boeing индонезийской авиакомпании вернулся в аэропорт из-за возгорания двигателя
МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Самолет Boeing 747-400 индонезийской авиакомпании Garuda Indonesia вернулся в аэропорт вылета в индонезийском городе Макассар из-за возгорания двигателя, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление гендиректора Garuda Indonesia Ирфана Сетиапутры.
"Решение было принято командиром корабля сразу после взлета с учетом проблем с двигателями, которые потребовали дальнейшего изучения после того, как в одном из двигателей были замечены искры огня", — приводит агентство слова из заявления.
Отмечается, что на борту самолета, направлявшегося в город Медина в Саудовской Аравии, находились 450 пассажиров и 18 членов экипажа, включая мусульманских паломников, никто не пострадал.
Пассажирам было предложено вылететь в Медину другим рейсом в среду.
Еще один Boeing совершил вынужденную посадку из-за неисправности
В последнее время было несколько случаев технических проблем с самолетами Boeing. Польский лидер Анджей Дуда по возвращении из США был вынужден воспользоваться запасной машиной после обнаружения неисправности на его 737. Пятого января у Boeing 737 MAX 9 компании Alaska Airlines в воздухе выпала секция фюзеляжа и разгерметизировался салон.
Газета Wall Street Journal сообщала, что Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США начало новое расследование в отношении Boeing после того, как стало известно, что ее сотрудники могли пропустить некоторые проверки самолетов Boeing 787 Dreamliner и подделали отчеты.
Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения — Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.