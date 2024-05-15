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Москва поддерживает возможное вступление Вьетнама в БРИКС, заявил посол РФ - 15.05.2024, ПРАЙМ
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Москва поддерживает возможное вступление Вьетнама в БРИКС, заявил посол РФ
Москва поддерживает возможное вступление Вьетнама в БРИКС, заявил посол РФ - 15.05.2024, ПРАЙМ
Москва поддерживает возможное вступление Вьетнама в БРИКС, заявил посол РФ
Россия на всех уровнях поддерживает возможность вступления Вьетнама в БРИКС в выбранной Ханоем форме, заявил посол РФ во Вьетнаме Геннадий Бездетко. | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T17:46+0300
2024-05-15T17:47+0300
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Россия на всех уровнях поддерживает возможность вступления Вьетнама в БРИКС в выбранной Ханоем форме, заявил посол РФ во Вьетнаме Геннадий Бездетко. "От министерского уровня до высших руководителей, центральный и местный уровни очень поддерживают и одобряют то, чтобы Вьетнам стал следующим членом БРИКС в соответствующей форме, которую вы выберете", - заявил дипломат, слова которого приводит вьетнамский портал Vietnamnet. Бездетко добавил, что по мере развития и расширения БРИКС многие страны изъявляют желание стать членами организации. "Важно, чтобы БРИКС не регулировал и не ограничивал страны слишком строго, а имел открытый путь участия. Это также будет подходящей формой сотрудничества для Вьетнама", - добавил посол. Как уточнили на портале, представитель министерства иностранных дел Вьетнама Фам Тху Ханг ранее заявил, что Вьетнам "следит за обсуждением процесса расширения членства в БРИКС". В 2022 году БРИКС объявил, что расширит число стран-членов, чтобы сделать организацию более инклюзивной. Желание присоединиться к экономическому блоку официально выразили лидеры 23 стран, включая Вьетнам. Как заявлял посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука, все страны объединения приветствуют расширение, однако нужно определить модальности для принятия новых членов, и этот вопрос должен решаться коллегиально.
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Политика, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, БРИКС, Новости
17:46 15.05.2024 (обновлено: 17:47 15.05.2024)
 
Москва поддерживает возможное вступление Вьетнама в БРИКС, заявил посол РФ

Посол Бездетко: Россия поддерживает возможное вступление Вьетнама в БРИКС

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСаммит БРИКС в ЮАР
Саммит БРИКС в ЮАР - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Россия на всех уровнях поддерживает возможность вступления Вьетнама в БРИКС в выбранной Ханоем форме, заявил посол РФ во Вьетнаме Геннадий Бездетко.
"От министерского уровня до высших руководителей, центральный и местный уровни очень поддерживают и одобряют то, чтобы Вьетнам стал следующим членом БРИКС в соответствующей форме, которую вы выберете", - заявил дипломат, слова которого приводит вьетнамский портал Vietnamnet.
Бездетко добавил, что по мере развития и расширения БРИКС многие страны изъявляют желание стать членами организации.
"Важно, чтобы БРИКС не регулировал и не ограничивал страны слишком строго, а имел открытый путь участия. Это также будет подходящей формой сотрудничества для Вьетнама", - добавил посол.
Как уточнили на портале, представитель министерства иностранных дел Вьетнама Фам Тху Ханг ранее заявил, что Вьетнам "следит за обсуждением процесса расширения членства в БРИКС".
В 2022 году БРИКС объявил, что расширит число стран-членов, чтобы сделать организацию более инклюзивной. Желание присоединиться к экономическому блоку официально выразили лидеры 23 стран, включая Вьетнам. Как заявлял посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука, все страны объединения приветствуют расширение, однако нужно определить модальности для принятия новых членов, и этот вопрос должен решаться коллегиально.
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