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Социологи узнали, на что живут обеспеченные россияне

Социологи узнали, на что живут обеспеченные россияне - 15.05.2024, ПРАЙМ

Социологи узнали, на что живут обеспеченные россияне

Большинство людей, относящихся к наиболее обеспеченному 10% россиян, работают по найму, имея при этом дополнительный пассивный доход, пишет РБК со ссылкой на... | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T08:47+0300

2024-05-15T08:47+0300

2024-05-15T09:36+0300

экономика

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МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Большинство людей, относящихся к наиболее обеспеченному 10% россиян, работают по найму, имея при этом дополнительный пассивный доход, пишет РБК со ссылкой на исследование НИУ ВШЭ.Согласно материалам, средний доход на человека в месяц составляет 227 тысяч рублей.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramНа семью с одним ребенком сумма составляет 500 тысяч рублей и 660 тысяч рублей на семью с двумя детьми.В выборке примерно в равной степени представлены женщины и мужчины — 56 и 44%. Средний возраст составляет 39 лет. 51% — люди среднего возраста, то есть от 35 до 54 лет, 39% — молодежь до 35 лет. Лица старше 55 лет составляют 10%.Опрошенные обеспеченные россияне проживают преимущественно в крупных городах, 57% — в Москве и Подмосковье. Порядка 12% живут в миллионниках, 16% — в городах с численностью от 100 тысяч человек до 1 миллиона. На жителей населенных пунктов численностью менее 100 тысяч человек приходится 4% выборки.Обеспеченные россияне имеют "трудовое лицо" и получают основной доход за счет работы. Для 61% источником основного личного дохода является работа по найму. Собственный бизнес в качестве главного источника заработка указали 28%.При этом 58% домохозяйств из верхнего дециля имеют совокупный ежемесячный доход в диапазоне от 301 тысяч до 600 тысяч рублей.Как показало исследование, обеспеченные россияне более оптимистичны в субъективных оценках динамики своих доходов и ожиданиях от будущего.

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