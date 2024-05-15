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Доллар упал ниже 91 рубля впервые с 7 мая

Доллар упал ниже 91 рубля впервые с 7 мая - 15.05.2024, ПРАЙМ

Доллар упал ниже 91 рубля впервые с 7 мая

Курс рубля усиливает рост в среду: доллар спустя неделю опять дешевле 91 рубля, следует из данных Московской биржи. | 15.05.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Курс рубля усиливает рост в среду: доллар спустя неделю опять дешевле 91 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 16.33 мск снижается на 30 копеек, до 90,99 рубля – к минимуму с 7 мая.Юань дешевеет на 3 копейки, до 12,58 рубля, евро - на 5 копеек, до 98,90 рубля.

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доллар, рубль, мосбиржа, курсы валют