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Доллар упал ниже 91 рубля впервые с 7 мая - 15.05.2024, ПРАЙМ
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Доллар упал ниже 91 рубля впервые с 7 мая
Доллар упал ниже 91 рубля впервые с 7 мая - 15.05.2024, ПРАЙМ
Доллар упал ниже 91 рубля впервые с 7 мая
Курс рубля усиливает рост в среду: доллар спустя неделю опять дешевле 91 рубля, следует из данных Московской биржи. | 15.05.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Курс рубля усиливает рост в среду: доллар спустя неделю опять дешевле 91 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 16.33 мск снижается на 30 копеек, до 90,99 рубля – к минимуму с 7 мая.Юань дешевеет на 3 копейки, до 12,58 рубля, евро - на 5 копеек, до 98,90 рубля.
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доллар, рубль, мосбиржа, курсы валют
доллар, рубль, Мосбиржа, Курсы валют
16:33 15.05.2024 (обновлено: 16:41 15.05.2024)
 
Доллар упал ниже 91 рубля впервые с 7 мая

Курс доллара на Московской бирже спустя неделю опустился ниже 91 рубля впервые с 7 мая

© CC BY 2.0 / Marco Verch Professional PhotographerДоллары в огне
Доллары в огне - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
© CC BY 2.0 / Marco Verch Professional Photographer
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Курс рубля усиливает рост в среду: доллар спустя неделю опять дешевле 91 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 16.33 мск снижается на 30 копеек, до 90,99 рубля – к минимуму с 7 мая.
Юань дешевеет на 3 копейки, до 12,58 рубля, евро - на 5 копеек, до 98,90 рубля.
 
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