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Путин поручил Дюмину помочь правительству в сфере обеспечения армии - 15.05.2024, ПРАЙМ
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Путин поручил Дюмину помочь правительству в сфере обеспечения армии
Путин поручил Дюмину помочь правительству в сфере обеспечения армии - 15.05.2024, ПРАЙМ
Путин поручил Дюмину помочь правительству в сфере обеспечения армии
Алексей Дюмин, получивший пост помощника президента, будет курировать помощь правительству и компаниям в сфере обеспечения средствами борьбы ВС России, заявил... | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T16:49+0300
2024-05-15T16:54+0300
политика
россия
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Алексей Дюмин, получивший пост помощника президента, будет курировать помощь правительству и компаниям в сфере обеспечения средствами борьбы ВС России, заявил глава государства Владимир Путин."Одно из важнейших направлений, которым он будет заниматься, будет как раз оказание помощи правительству и нашим компаниям, в том числе компании "Ростех", в решении тех задач, которые стоят перед ними в плане обеспечения необходимыми средствами вооруженной борьбы наших Вооруженных сил", — заметил российский лидер.В 1996 году Дюмин служил в Федеральной службе охраны (ФСО), обеспечивал связь первых лиц государства, а также входил в группу личной охраны премьер-министра. В 2013-м занял пост заместителя начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил, командовал силами специальных операций ВС.Президент России Владимир Путин назначил Алексея Дюмина своим помощником, освободив от должности губернатора Тульской области. На место Дюмина был назначен Дмитрий Миляев, бывший первый заместитель губернатора.
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россия, алексей дюмин, новости
Политика, РОССИЯ, Алексей Дюмин, Новости
16:49 15.05.2024 (обновлено: 16:54 15.05.2024)
 
Путин поручил Дюмину помочь правительству в сфере обеспечения армии

Путин: Дюмин займется оказанием помощи правительству в сфере обеспечения ВС РФ

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГубернатор Тульской области Алексей Дюмин
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Алексей Дюмин, получивший пост помощника президента, будет курировать помощь правительству и компаниям в сфере обеспечения средствами борьбы ВС России, заявил глава государства Владимир Путин.
"Одно из важнейших направлений, которым он будет заниматься, будет как раз оказание помощи правительству и нашим компаниям, в том числе компании "Ростех", в решении тех задач, которые стоят перед ними в плане обеспечения необходимыми средствами вооруженной борьбы наших Вооруженных сил", — заметил российский лидер.
В 1996 году Дюмин служил в Федеральной службе охраны (ФСО), обеспечивал связь первых лиц государства, а также входил в группу личной охраны премьер-министра. В 2013-м занял пост заместителя начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил, командовал силами специальных операций ВС.
Президент России Владимир Путин назначил Алексея Дюмина своим помощником, освободив от должности губернатора Тульской области. На место Дюмина был назначен Дмитрий Миляев, бывший первый заместитель губернатора.
Президент Владимир Путин провел совещание О текущем положении дел в экономике России и сфере финансов
Путин проводит встречу с тульским губернатором Дюминым
2 мая, 13:54
 
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