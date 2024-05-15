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Все только начинается. Почему устоял экономический блок правительства

Все только начинается. Почему устоял экономический блок правительства - 15.05.2024, ПРАЙМ

Все только начинается. Почему устоял экономический блок правительства

Состав экономического блока в новом правительстве не претерпел принципиальных изменений. Главы Минфина, Минэкономразвития и Банка России сохранили свои посты. В | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T08:00+0300

2024-05-15T08:00+0300

2024-05-15T08:00+0300

кабмин

мнения аналитиков

правительство рф

?1715749200

Состав экономического блока в новом правительстве не претерпел принципиальных изменений. Главы Минфина, Минэкономразвития и Банка России сохранили свои посты. В этом не было особых сомнений, поскольку президент Владимир Путин неоднократно отмечал эффективность работы команды экономистов, проверенную пандемией коронавируса и антироссийскими санкциями.Сейчас экономика работает в режиме в режиме ежедневного противостояния с санкциями и в условиях СВО. Нарушать ритмичность работы при таких вводных, вероятно, недопустимо. Это с одной стороны. С другой стороны, нельзя сказать, что ничего не поменялось. Перераспределены блоки ответственности на уровне вице-премьеров, а значение это может иметь большее, чем смена персоналий.Дополнительно надо отменить, что потребность в новых подходах назрела, они необходимы для реализации указов о национальных целях.Прежде всего, речь идет о новом стратегическом планировании развития отраслей, в том числе новых, определении локомотивов экономики, расчетах, работе с внешним сектором, формировании нового контура стратегического партнерства бизнеса с государством.Было бы логично на фоне систем управления текущим состоянием, в которое как раз вовлечены министры, сделать настоящий контур стратегического управления, который выступает определенным центром визионеров, сосредоточенных на развитии, а потом наработки уже запускаются в текущий контур.Очень много надо сделать в индикативном планировании. Для этого следует постоянно собирать экономических игроков и обсуждать планы, согласовывать их. В этом направлении можно заимствовать "доктрину трех представителей" Китая, где бизнес стараются привлекать на консультативной основе к работе всех органов власти. Это, в свою очередь, поможет убедить его работать на стратегические цели государства.Появится ли такой механизм развития? Многие этого ждут. И когда будут понятны его направления, конкретная программа стратегических действий, тогда могут быть и изменения в контуре управления.Но возможны и неожиданности. В плане выстраивания контура экономической политики в целом в новом ключе. Всех решений, мы, кажется, не дождались.Эксперт - исполнительный директор Института экономики роста им. Столыпина Антон Свириденко

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2024

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мнения аналитиков, правительство рф