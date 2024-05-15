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СМИ: Эрдоган провел экстренное заседание после предупреждения о путче

СМИ: Эрдоган провел экстренное заседание после предупреждения о путче - 15.05.2024, ПРАЙМ

СМИ: Эрдоган провел экстренное заседание после предупреждения о путче

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное заседание с руководителями разведки и министерства юстиции после того как получил предупреждения от... | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T05:43+0300

2024-05-15T05:43+0300

2024-05-15T05:43+0300

турция

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АНКАРА, 15 мая - ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное заседание с руководителями разведки и министерства юстиции после того как получил предупреждения от своего соратника Девлета Бахчели, заявившего о вероятности попытки государственного переворота, который готовится в рядах правоохранительных органов,. Об этом пишет газета Türkiye. "Президент Эрдоган провел экстренное ночное заседание с министром юстиции Йылмазом Тунджем и главой Национальной разведывательной организации Ибрагимом Калыном в резиденции президента после заявлений Бахчели", - говорится в публикации.Большой общественный резонанс в республике вызвало увольнение ряда работников полиции в Управлении безопасности Анкары. Их обвинили в связях с преступной организацией "Айхан Бора Каплан", у них в жилищах провели обыски и изъяты цифровых материалов.Соратник Эрдогана, лидер партии Националистического движения (МНР) Девлет Бахчели заявил, что возникшая ситуация может быть результатом заговора против действующей в стране власти. По его словам, льзя обойтись только отстранением нескольких полицейских. Выступая на заседании партии в парламенте, политик предупредил о возможности повторения попытки государственного переворота 2016 года.Президент, как ожидается, выступит по данной теме в ходе расширенного заседания правящей партии справедливости и развития в среду в парламенте. Турецкие власти обвиняют организацию живущего в Соединенных Штатах Фетхуллаха Гюлена, которую они называют FETÖ (террористическая организация фетхуллахистов), в причастности к попытке государственного переворота, произошедшей в июле 2016 года. После мятежа в Турции были арестованы свыше 80 тысяч человек, уволены или отстранены от работы порядка 150 тысяч государственных служащих, в том числе военных. Гюлен попытку госпереворота осудил и отверг предъявленные обвинения.

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турция