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Эрдоган предупредил, что знает "кукол и кукловодов" заговора - 15.05.2024, ПРАЙМ
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Эрдоган предупредил, что знает "кукол и кукловодов" заговора
Эрдоган предупредил, что знает "кукол и кукловодов" заговора - 15.05.2024, ПРАЙМ
Эрдоган предупредил, что знает "кукол и кукловодов" заговора
Турецкое правительство хорошо знает "кукловодов" заговоров в рядах правоохранительных органов, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T12:50+0300
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турция
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Турецкое правительство хорошо знает "кукловодов" заговоров в рядах правоохранительных органов, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган."Те, кто хочет отдать долг FETÖ (запрещенная в Турции организация, обвиняемая в попытке госпереворота в 2016 году - ред.), никогда не сидят сложа руки. Мы знаем, чего добиваются те, кто хочет разделить людей. Мы прекрасно знаем, кто является куклой, кто празднует, а кто кукловод", — сказал он.Ранее в ответ на предупреждение о возможной попытке переворота, Эрдоган провел экстренное совещание с главами разведывательных и юститсных министерств, а министр внутренних дел заявил о намерении выявить структуры, противодействующие власти.Попытка государственного переворота произошла в Турции в 2016 году, исходя из официальной версии властей, которые обвиняют Фетхуллаха Гюлена и его организацию FETÖ. В результате было арестовано более 80 тысяч человек, а около 150 тысяч госслужащих, включая военных, были уволены или временно отстранены от работы.
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турция, реджеп тайип эрдоган, новости
ТУРЦИЯ, Реджеп Тайип Эрдоган, Новости
12:50 15.05.2024 (обновлено: 13:01 15.05.2024)
 
Эрдоган предупредил, что знает "кукол и кукловодов" заговора

Эрдоган: власти Турции знают кукловодов и тех, кто готовит заговор

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Турецкое правительство хорошо знает "кукловодов" заговоров в рядах правоохранительных органов, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Те, кто хочет отдать долг FETÖ (запрещенная в Турции организация, обвиняемая в попытке госпереворота в 2016 году - ред.), никогда не сидят сложа руки. Мы знаем, чего добиваются те, кто хочет разделить людей. Мы прекрасно знаем, кто является куклой, кто празднует, а кто кукловод", — сказал он.
Ранее в ответ на предупреждение о возможной попытке переворота, Эрдоган провел экстренное совещание с главами разведывательных и юститсных министерств, а министр внутренних дел заявил о намерении выявить структуры, противодействующие власти.
Попытка государственного переворота произошла в Турции в 2016 году, исходя из официальной версии властей, которые обвиняют Фетхуллаха Гюлена и его организацию FETÖ. В результате было арестовано более 80 тысяч человек, а около 150 тысяч госслужащих, включая военных, были уволены или временно отстранены от работы.
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