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Эрдоган предупредил, что знает "кукол и кукловодов" заговора

Эрдоган предупредил, что знает "кукол и кукловодов" заговора - 15.05.2024, ПРАЙМ

Эрдоган предупредил, что знает "кукол и кукловодов" заговора

Турецкое правительство хорошо знает "кукловодов" заговоров в рядах правоохранительных органов, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T12:50+0300

2024-05-15T12:50+0300

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Турецкое правительство хорошо знает "кукловодов" заговоров в рядах правоохранительных органов, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган."Те, кто хочет отдать долг FETÖ (запрещенная в Турции организация, обвиняемая в попытке госпереворота в 2016 году - ред.), никогда не сидят сложа руки. Мы знаем, чего добиваются те, кто хочет разделить людей. Мы прекрасно знаем, кто является куклой, кто празднует, а кто кукловод", — сказал он.Ранее в ответ на предупреждение о возможной попытке переворота, Эрдоган провел экстренное совещание с главами разведывательных и юститсных министерств, а министр внутренних дел заявил о намерении выявить структуры, противодействующие власти.Попытка государственного переворота произошла в Турции в 2016 году, исходя из официальной версии властей, которые обвиняют Фетхуллаха Гюлена и его организацию FETÖ. В результате было арестовано более 80 тысяч человек, а около 150 тысяч госслужащих, включая военных, были уволены или временно отстранены от работы.

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