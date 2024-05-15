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ФАС проведет анализ цен на топливо в мелком опте и на заправках - 15.05.2024, ПРАЙМ
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ФАС проведет анализ цен на топливо в мелком опте и на заправках
ФАС проведет анализ цен на топливо в мелком опте и на заправках - 15.05.2024, ПРАЙМ
ФАС проведет анализ цен на топливо в мелком опте и на заправках
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит анализ цен на нефтепродукты в мелкооптовом сегменте и на заправках в отдельных регионах Южного... | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T19:38+0300
2024-05-15T19:38+0300
энергетика
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предупреждение фас
проверка
топливо
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МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит анализ цен на нефтепродукты в мелкооптовом сегменте и на заправках в отдельных регионах Южного федерального округа и Дальнего Востока, сообщило ведомство. "ФАС России проводит анализ ценовой ситуации в мелкооптовом сегменте и на АЗС в отдельных регионах ДФО и ЮФО", — говорится в сообщении. По итогам уже проделанной работы в мелкооптовом сегменте цена на дизельное топливо снизилась в Республике Крым (-2,8%), в Ростовской (-0,8%) и Волгоградской (-1%) областях, добавили в ФАС. В тоже время бензин подешевел в Крыму на 1%, а в Волгоградской области — на 2,6%. Служба отмечает, что дизельное топливо в мелком опте закупают в том числе аграрии при проведении посевных работ. ФАС также планирует в ближайшее время вынести решение в отношении региональной "дочки" крупной нефтяной компании по завышению цен в розничном сегменте.
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россия, фас рф, предупреждение фас, проверка, топливо, азс
Энергетика, РОССИЯ, ФАС РФ, предупреждение ФАС, проверка, топливо, АЗС
19:38 15.05.2024
 
ФАС проведет анализ цен на топливо в мелком опте и на заправках

ФАС проводит анализ цен на топливо в мелком опте и на заправках на юге и в ДФО

© РИА Новости . Сергей Аверин | Перейти в медиабанкТопливные пистолеты на автозаправочной станции Республиканской топливной компании (РТК) в Донецке
Топливные пистолеты на автозаправочной станции Республиканской топливной компании (РТК) в Донецке - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
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МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит анализ цен на нефтепродукты в мелкооптовом сегменте и на заправках в отдельных регионах Южного федерального округа и Дальнего Востока, сообщило ведомство.
"ФАС России проводит анализ ценовой ситуации в мелкооптовом сегменте и на АЗС в отдельных регионах ДФО и ЮФО", — говорится в сообщении.
По итогам уже проделанной работы в мелкооптовом сегменте цена на дизельное топливо снизилась в Республике Крым (-2,8%), в Ростовской (-0,8%) и Волгоградской (-1%) областях, добавили в ФАС. В тоже время бензин подешевел в Крыму на 1%, а в Волгоградской области — на 2,6%.
Служба отмечает, что дизельное топливо в мелком опте закупают в том числе аграрии при проведении посевных работ.
ФАС также планирует в ближайшее время вынести решение в отношении региональной "дочки" крупной нефтяной компании по завышению цен в розничном сегменте.
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