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ФАС проведет анализ цен на топливо в мелком опте и на заправках

ФАС проведет анализ цен на топливо в мелком опте и на заправках - 15.05.2024, ПРАЙМ

ФАС проведет анализ цен на топливо в мелком опте и на заправках

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит анализ цен на нефтепродукты в мелкооптовом сегменте и на заправках в отдельных регионах Южного... | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T19:38+0300

2024-05-15T19:38+0300

2024-05-15T19:38+0300

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МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит анализ цен на нефтепродукты в мелкооптовом сегменте и на заправках в отдельных регионах Южного федерального округа и Дальнего Востока, сообщило ведомство. "ФАС России проводит анализ ценовой ситуации в мелкооптовом сегменте и на АЗС в отдельных регионах ДФО и ЮФО", — говорится в сообщении. По итогам уже проделанной работы в мелкооптовом сегменте цена на дизельное топливо снизилась в Республике Крым (-2,8%), в Ростовской (-0,8%) и Волгоградской (-1%) областях, добавили в ФАС. В тоже время бензин подешевел в Крыму на 1%, а в Волгоградской области — на 2,6%. Служба отмечает, что дизельное топливо в мелком опте закупают в том числе аграрии при проведении посевных работ. ФАС также планирует в ближайшее время вынести решение в отношении региональной "дочки" крупной нефтяной компании по завышению цен в розничном сегменте.

https://1prime.ru/20240503/toplivo-847895310.html

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россия, фас рф, предупреждение фас, проверка, топливо, азс