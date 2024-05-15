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Филиппины закупят у Японии еще 5 патрульных кораблей

Филиппины закупят у Японии еще 5 патрульных кораблей - 15.05.2024, ПРАЙМ

Филиппины закупят у Японии еще 5 патрульных кораблей

Береговая охрана Филиппин сообщила, что планирует закупить у Японии еще пять многоцелевых патрульных кораблей, чтобы расширить свои возможности в сфере морской... | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T21:17+0300

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2024-05-15T21:17+0300

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япония

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МОСКВА, 15 май — ПРАЙМ. Береговая охрана Филиппин сообщила, что планирует закупить у Японии еще пять многоцелевых патрульных кораблей, чтобы расширить свои возможности в сфере морской безопасности. Береговая охрана Филиппин уже имеет два 97-метровых многоцелевых патрульных корабля — BRP Teresa Magbanua и BRP Melchora Aquino, которые являются крупнейшими кораблями во флоте береговой охраны Филиппин и были построены на верфи японской компании Mitsubishi Shipbuilding Co., Ltd. Оба корабля активно участвуют в операциях по обеспечению безопасности в Западно-Филиппинском море. Сумма планируемого договора не разглашается, однако сообщается, что подписание контракта произойдет после подписания сторонами ноты 17 мая. "Мы приветствуем предложения из разных стран, и Япония предоставляет нам больше всего возможностей. Мы очень благодарны за их сотрудничество, направленное на то, чтобы Западно-Филиппинское море оставалось мирным, стабильным и процветающим для наших народов", — заявил командующий береговой охраной Филиппин Ронни Гил Гаван во время встречи с послом Японии на Филиппинах Эндо Казуя. Ранее один из двух многоцелевых патрульных кораблей Филиппин Melchora Aquino благополучно прибыл в порт Манилы после участия в завершившихся учениях Баликатан-2024 между вооруженными силами Филиппин и США.

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филиппины, япония