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СМИ: в премьера Словакии Фицо стреляли, он ранен, нападавший задержан - 15.05.2024, ПРАЙМ
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СМИ: в премьера Словакии Фицо стреляли, он ранен, нападавший задержан
СМИ: в премьера Словакии Фицо стреляли, он ранен, нападавший задержан - 15.05.2024, ПРАЙМ
СМИ: в премьера Словакии Фицо стреляли, он ранен, нападавший задержан
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо был ранен в грудь и брюшную полость в ходе стрельбы в здании, где проводилось выездное заседание правительства страны,... | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T16:12+0300
2024-05-15T17:02+0300
происшествия
словакия
роберт фицо
новости
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БРАТИСЛАВА, 15 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо был ранен в грудь и брюшную полость в ходе стрельбы в здании, где проводилось выездное заседание правительства страны, передает издание Pravda."Роберта Фицо ранили после выездного заседания правительства. Нападавший стрелял несколько раз, он задержан полицией", — сказано в тексте публикации.Сообщается, что словацкого лидера везут в больницу, нападавшего удалось задержать. В издании Pluska сообщили, что состояние словацкого лидера очень серьезное.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудила нападение на словацкого премьера. Она отметила, что насилие не должно иметь места в европейском обществе и подрывать демократию.Премьер-министр Румынии Марчел Чиолаку также выразил свою поддержку словацкому коллеге и заявил, что виновные должны быть привлечены к суду.По данным телеканала JOJ, мужчина из толпы открыл огонь по премьер-министру после того, как он вышел на встречу с жителями Гандловы, расположеннго в 190 километрах от Братиславы. По словам источника, предположительно было произведено три-четыре выстрела.Ранее Словакия объявила о прекращении военной помощи Украине после победы партии премьер-министра Роберта Фицо на парламентских выборах в октябре 2023 года. Тем не менее, страна продолжает оказывать Киеву гуманитарную поддержку.
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словакия, роберт фицо, новости
Происшествия, СЛОВАКИЯ, Роберт Фицо, Новости
16:12 15.05.2024 (обновлено: 17:02 15.05.2024)
 
СМИ: в премьера Словакии Фицо стреляли, он ранен, нападавший задержан

СМИ: премьер-министра Словакии Фицо ранили во время стрельбы

© Фото : Public Domain/EU2016 SKРоберт Фицо
Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
© Фото : Public Domain/EU2016 SK
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БРАТИСЛАВА, 15 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо был ранен в грудь и брюшную полость в ходе стрельбы в здании, где проводилось выездное заседание правительства страны, передает издание Pravda.
"Роберта Фицо ранили после выездного заседания правительства. Нападавший стрелял несколько раз, он задержан полицией", — сказано в тексте публикации.
Сообщается, что словацкого лидера везут в больницу, нападавшего удалось задержать. В издании Pluska сообщили, что состояние словацкого лидера очень серьезное.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудила нападение на словацкого премьера. Она отметила, что насилие не должно иметь места в европейском обществе и подрывать демократию.
Премьер-министр Румынии Марчел Чиолаку также выразил свою поддержку словацкому коллеге и заявил, что виновные должны быть привлечены к суду.
По данным телеканала JOJ, мужчина из толпы открыл огонь по премьер-министру после того, как он вышел на встречу с жителями Гандловы, расположеннго в 190 километрах от Братиславы. По словам источника, предположительно было произведено три-четыре выстрела.
Ранее Словакия объявила о прекращении военной помощи Украине после победы партии премьер-министра Роберта Фицо на парламентских выборах в октябре 2023 года. Тем не менее, страна продолжает оказывать Киеву гуманитарную поддержку.
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