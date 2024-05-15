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СМИ: в премьера Словакии Фицо стреляли, он ранен, нападавший задержан
СМИ: в премьера Словакии Фицо стреляли, он ранен, нападавший задержан - 15.05.2024, ПРАЙМ
СМИ: в премьера Словакии Фицо стреляли, он ранен, нападавший задержан
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо был ранен в грудь и брюшную полость в ходе стрельбы в здании, где проводилось выездное заседание правительства страны,... | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T16:12+0300
2024-05-15T16:12+0300
2024-05-15T17:02+0300
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БРАТИСЛАВА, 15 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо был ранен в грудь и брюшную полость в ходе стрельбы в здании, где проводилось выездное заседание правительства страны, передает издание Pravda."Роберта Фицо ранили после выездного заседания правительства. Нападавший стрелял несколько раз, он задержан полицией", — сказано в тексте публикации.Сообщается, что словацкого лидера везут в больницу, нападавшего удалось задержать. В издании Pluska сообщили, что состояние словацкого лидера очень серьезное.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудила нападение на словацкого премьера. Она отметила, что насилие не должно иметь места в европейском обществе и подрывать демократию.Премьер-министр Румынии Марчел Чиолаку также выразил свою поддержку словацкому коллеге и заявил, что виновные должны быть привлечены к суду.По данным телеканала JOJ, мужчина из толпы открыл огонь по премьер-министру после того, как он вышел на встречу с жителями Гандловы, расположеннго в 190 километрах от Братиславы. По словам источника, предположительно было произведено три-четыре выстрела.Ранее Словакия объявила о прекращении военной помощи Украине после победы партии премьер-министра Роберта Фицо на парламентских выборах в октябре 2023 года. Тем не менее, страна продолжает оказывать Киеву гуманитарную поддержку.
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СМИ: в премьера Словакии Фицо стреляли, он ранен, нападавший задержан
СМИ: премьер-министра Словакии Фицо ранили во время стрельбы
БРАТИСЛАВА, 15 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо был ранен в грудь и брюшную полость в ходе стрельбы в здании, где проводилось выездное заседание правительства страны, передает издание Pravda.
"Роберта Фицо ранили после выездного заседания правительства. Нападавший стрелял несколько раз, он задержан полицией", — сказано в тексте публикации.
Сообщается, что словацкого лидера везут в больницу, нападавшего удалось задержать. В издании Pluska сообщили, что состояние словацкого лидера очень серьезное.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудила нападение на словацкого премьера. Она отметила, что насилие не должно иметь места в европейском обществе и подрывать демократию.
Премьер-министр Румынии Марчел Чиолаку также выразил свою поддержку словацкому коллеге и заявил, что виновные должны быть привлечены к суду.
По данным телеканала JOJ, мужчина из толпы открыл огонь по премьер-министру после того, как он вышел на встречу с жителями Гандловы, расположеннго в 190 километрах от Братиславы. По словам источника, предположительно было произведено три-четыре выстрела.
Ранее Словакия объявила о прекращении военной помощи Украине после победы партии премьер-министра Роберта Фицо на парламентских выборах в октябре 2023 года. Тем не менее, страна продолжает оказывать Киеву гуманитарную поддержку.
Словакия сохранит эмбарго на некоторые агротовары из Украины, заявил Фицо