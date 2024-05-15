Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фон дер Ляйен осудила нападение на премьер-министра Словакии - 15.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240515/fitso-848209958.html
Фон дер Ляйен осудила нападение на премьер-министра Словакии
Фон дер Ляйен осудила нападение на премьер-министра Словакии - 15.05.2024, ПРАЙМ
Фон дер Ляйен осудила нападение на премьер-министра Словакии
Действиям, подобным нападению на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, не должно быть места в обществе, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер... | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T17:04+0300
2024-05-15T17:04+0300
роберт фицо
александр вучич
урсула фон дер ляйен
марчел чолаку
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/90/842529075_0:0:3003:1690_1920x0_80_0_0_4d60bb4e8f3e7bf0412c43dc80a29399.jpg
БРЮССЕЛЬ, 15 мая - ПРАЙМ. Действиям, подобным нападению на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, не должно быть места в обществе, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен."Решительно осуждаю гнусное нападение на премьер-министра Роберта Фицо. Подобным насильственным действиям не должно быть места в нашем обществе, они подрывают демократию – нашу самую главную ценность", - отметила она в социальной сети Х.Покушение произошло 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова. Фицо получил ранения в грудь и брюшную полость, его транспортировали в больницу на вертолете.О нападении также высказались премьер-министр Румынии Марчел Чолаку и президент Сербии Александр Вучич. "Я шокирован покушением на Роберта Фицо, большого друга Сербии и моего лично. Дорогой друг, молюсь за тебя и за твое здоровье", - заявил сербский лидер.Глава румынского правительства также выразил потрясение новостью. По его словам, подобным действиям нет оправдания.
https://1prime.ru/20240515/fitso-848204220.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/90/842529075_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ef8d224048f77b738f4826234732bd4d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
роберт фицо, александр вучич, урсула фон дер ляйен, марчел чолаку
Роберт Фицо, Александр Вучич, Урсула фон дер Ляйен, Марчел Чолаку
17:04 15.05.2024
 
Фон дер Ляйен осудила нападение на премьер-министра Словакии

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен осудила нападение на премьер-министра Словакии Фицо

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкВизит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Молдавию
Визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Молдавию - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 15 мая - ПРАЙМ. Действиям, подобным нападению на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, не должно быть места в обществе, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Решительно осуждаю гнусное нападение на премьер-министра Роберта Фицо. Подобным насильственным действиям не должно быть места в нашем обществе, они подрывают демократию – нашу самую главную ценность", - отметила она в социальной сети Х.
Покушение произошло 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова. Фицо получил ранения в грудь и брюшную полость, его транспортировали в больницу на вертолете.
О нападении также высказались премьер-министр Румынии Марчел Чолаку и президент Сербии Александр Вучич.
"Я шокирован покушением на Роберта Фицо, большого друга Сербии и моего лично. Дорогой друг, молюсь за тебя и за твое здоровье", - заявил сербский лидер.
Глава румынского правительства также выразил потрясение новостью. По его словам, подобным действиям нет оправдания.
Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
СМИ: в премьера Словакии Фицо стреляли, он ранен, нападавший задержан
16:12
 
Роберт ФицоАлександр ВучичУрсула фон дер ЛяйенМарчел Чолаку
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала