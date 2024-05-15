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Фон дер Ляйен осудила нападение на премьер-министра Словакии

Фон дер Ляйен осудила нападение на премьер-министра Словакии - 15.05.2024, ПРАЙМ

Фон дер Ляйен осудила нападение на премьер-министра Словакии

Действиям, подобным нападению на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, не должно быть места в обществе, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер... | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T17:04+0300

2024-05-15T17:04+0300

2024-05-15T17:04+0300

роберт фицо

александр вучич

урсула фон дер ляйен

марчел чолаку

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БРЮССЕЛЬ, 15 мая - ПРАЙМ. Действиям, подобным нападению на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, не должно быть места в обществе, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен."Решительно осуждаю гнусное нападение на премьер-министра Роберта Фицо. Подобным насильственным действиям не должно быть места в нашем обществе, они подрывают демократию – нашу самую главную ценность", - отметила она в социальной сети Х.Покушение произошло 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова. Фицо получил ранения в грудь и брюшную полость, его транспортировали в больницу на вертолете.О нападении также высказались премьер-министр Румынии Марчел Чолаку и президент Сербии Александр Вучич. "Я шокирован покушением на Роберта Фицо, большого друга Сербии и моего лично. Дорогой друг, молюсь за тебя и за твое здоровье", - заявил сербский лидер.Глава румынского правительства также выразил потрясение новостью. По его словам, подобным действиям нет оправдания.

https://1prime.ru/20240515/fitso-848204220.html

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роберт фицо, александр вучич, урсула фон дер ляйен, марчел чолаку