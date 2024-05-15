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Фон дер Ляйен осудила нападение на премьер-министра Словакии
Фон дер Ляйен осудила нападение на премьер-министра Словакии - 15.05.2024, ПРАЙМ
Фон дер Ляйен осудила нападение на премьер-министра Словакии
Действиям, подобным нападению на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, не должно быть места в обществе, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер... | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T17:04+0300
2024-05-15T17:04+0300
2024-05-15T17:04+0300
роберт фицо
александр вучич
урсула фон дер ляйен
марчел чолаку
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БРЮССЕЛЬ, 15 мая - ПРАЙМ. Действиям, подобным нападению на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, не должно быть места в обществе, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен."Решительно осуждаю гнусное нападение на премьер-министра Роберта Фицо. Подобным насильственным действиям не должно быть места в нашем обществе, они подрывают демократию – нашу самую главную ценность", - отметила она в социальной сети Х.Покушение произошло 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова. Фицо получил ранения в грудь и брюшную полость, его транспортировали в больницу на вертолете.О нападении также высказались премьер-министр Румынии Марчел Чолаку и президент Сербии Александр Вучич. "Я шокирован покушением на Роберта Фицо, большого друга Сербии и моего лично. Дорогой друг, молюсь за тебя и за твое здоровье", - заявил сербский лидер.Глава румынского правительства также выразил потрясение новостью. По его словам, подобным действиям нет оправдания.
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роберт фицо, александр вучич, урсула фон дер ляйен, марчел чолаку
Роберт Фицо, Александр Вучич, Урсула фон дер Ляйен, Марчел Чолаку
Фон дер Ляйен осудила нападение на премьер-министра Словакии
Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен осудила нападение на премьер-министра Словакии Фицо
БРЮССЕЛЬ, 15 мая - ПРАЙМ. Действиям, подобным нападению на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, не должно быть места в обществе, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Решительно осуждаю гнусное нападение на премьер-министра Роберта Фицо. Подобным насильственным действиям не должно быть места в нашем обществе, они подрывают демократию – нашу самую главную ценность", - отметила она в социальной сети Х.
Покушение произошло 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова. Фицо получил ранения в грудь и брюшную полость, его транспортировали в больницу на вертолете.
О нападении также высказались премьер-министр Румынии Марчел Чолаку и президент Сербии Александр Вучич.
"Я шокирован покушением на Роберта Фицо, большого друга Сербии и моего лично. Дорогой друг, молюсь за тебя и за твое здоровье", - заявил сербский лидер.
Глава румынского правительства также выразил потрясение новостью. По его словам, подобным действиям нет оправдания.
СМИ: в премьера Словакии Фицо стреляли, он ранен, нападавший задержан