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Набиуллина призвала повышать штрафы за манипулирование на фондовом рынке РФ
Набиуллина призвала повышать штрафы за манипулирование на фондовом рынке РФ - 15.05.2024, ПРАЙМ
Набиуллина призвала повышать штрафы за манипулирование на фондовом рынке РФ
Штрафы за манипулирование на фондовом рынке РФ катастрофически низкие, их нужно повышать, чтобы они зависели от объема ущерба, заявила глава ЦБ РФ Эльвира... | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T11:23+0300
2024-05-15T11:23+0300
2024-05-15T11:32+0300
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Штрафы за манипулирование на фондовом рынке РФ катастрофически низкие, их нужно повышать, чтобы они зависели от объема ущерба, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."Штрафы за манипулирование у нас просто катастрофически низкие. 5-10 тысяч рублей - это о чем? Ни о чем", - сказала она на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок 2024"."На наш взгляд, штрафы здесь нужно повышать, они должны зависеть от объема ущерба от этого манипулирования", - добавила она.
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россия, банк россии, фондовый рынок
РОССИЯ, Банк России, фондовый рынок
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Штрафы за манипулирование на фондовом рынке РФ катастрофически низкие, их нужно повышать, чтобы они зависели от объема ущерба, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Штрафы за манипулирование у нас просто катастрофически низкие. 5-10 тысяч рублей - это о чем? Ни о чем", - сказала она на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок 2024".
"На наш взгляд, штрафы здесь нужно повышать, они должны зависеть от объема ущерба от этого манипулирования", - добавила она.
Набиуллина оценила процесс удвоения капитализации фондового рынка России