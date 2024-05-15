https://1prime.ru/20240515/fondovyy-rynok-848178647.html

Набиуллина призвала повышать штрафы за манипулирование на фондовом рынке РФ

Набиуллина призвала повышать штрафы за манипулирование на фондовом рынке РФ - 15.05.2024, ПРАЙМ

Набиуллина призвала повышать штрафы за манипулирование на фондовом рынке РФ

Штрафы за манипулирование на фондовом рынке РФ катастрофически низкие, их нужно повышать, чтобы они зависели от объема ущерба, заявила глава ЦБ РФ Эльвира... | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T11:23+0300

2024-05-15T11:23+0300

2024-05-15T11:32+0300

россия

банк россии

фондовый рынок

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Штрафы за манипулирование на фондовом рынке РФ катастрофически низкие, их нужно повышать, чтобы они зависели от объема ущерба, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."Штрафы за манипулирование у нас просто катастрофически низкие. 5-10 тысяч рублей - это о чем? Ни о чем", - сказала она на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок 2024"."На наш взгляд, штрафы здесь нужно повышать, они должны зависеть от объема ущерба от этого манипулирования", - добавила она.

https://1prime.ru/20240515/bank-848175092.html

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россия, банк россии, фондовый рынок