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Набиуллина призвала повышать штрафы за манипулирование на фондовом рынке РФ - 15.05.2024, ПРАЙМ
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Набиуллина призвала повышать штрафы за манипулирование на фондовом рынке РФ
Набиуллина призвала повышать штрафы за манипулирование на фондовом рынке РФ - 15.05.2024, ПРАЙМ
Набиуллина призвала повышать штрафы за манипулирование на фондовом рынке РФ
Штрафы за манипулирование на фондовом рынке РФ катастрофически низкие, их нужно повышать, чтобы они зависели от объема ущерба, заявила глава ЦБ РФ Эльвира... | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T11:23+0300
2024-05-15T11:32+0300
россия
банк россии
фондовый рынок
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Штрафы за манипулирование на фондовом рынке РФ катастрофически низкие, их нужно повышать, чтобы они зависели от объема ущерба, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."Штрафы за манипулирование у нас просто катастрофически низкие. 5-10 тысяч рублей - это о чем? Ни о чем", - сказала она на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок 2024"."На наш взгляд, штрафы здесь нужно повышать, они должны зависеть от объема ущерба от этого манипулирования", - добавила она.
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россия, банк россии, фондовый рынок
РОССИЯ, Банк России, фондовый рынок
11:23 15.05.2024 (обновлено: 11:32 15.05.2024)
 

Набиуллина призвала повышать штрафы за манипулирование на фондовом рынке РФ

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Штрафы за манипулирование на фондовом рынке РФ катастрофически низкие, их нужно повышать, чтобы они зависели от объема ущерба, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Штрафы за манипулирование у нас просто катастрофически низкие. 5-10 тысяч рублей - это о чем? Ни о чем", - сказала она на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок 2024".
"На наш взгляд, штрафы здесь нужно повышать, они должны зависеть от объема ущерба от этого манипулирования", - добавила она.
Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
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