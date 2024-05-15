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В России могут установить минимальный порог free-float

В России могут установить минимальный порог free-float - 15.05.2024, ПРАЙМ

В России могут установить минимальный порог free-float

ЦБ РФ думает о том, чтобы установить минимальный порог доли акций, находящихся в свободном обращении, для допуска компаний к организованным торгам, заявила... | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T10:23+0300

2024-05-15T10:23+0300

2024-05-15T10:43+0300

россия

банк россии

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. ЦБ РФ думает о том, чтобы установить минимальный порог доли акций, находящихся в свободном обращении, для допуска компаний к организованным торгам, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Для допуска к организованным торгам, может быть, целесообразно установить минимальный порог free float. Мы думаем это обсудить", - сказала Набиуллина на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок 2024".

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россия, банк россии