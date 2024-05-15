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В России могут установить минимальный порог free-float - 15.05.2024, ПРАЙМ
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В России могут установить минимальный порог free-float
В России могут установить минимальный порог free-float - 15.05.2024, ПРАЙМ
В России могут установить минимальный порог free-float
ЦБ РФ думает о том, чтобы установить минимальный порог доли акций, находящихся в свободном обращении, для допуска компаний к организованным торгам, заявила... | 15.05.2024, ПРАЙМ
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россия
банк россии
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. ЦБ РФ думает о том, чтобы установить минимальный порог доли акций, находящихся в свободном обращении, для допуска компаний к организованным торгам, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Для допуска к организованным торгам, может быть, целесообразно установить минимальный порог free float. Мы думаем это обсудить", - сказала Набиуллина на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок 2024".
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россия, банк россии
РОССИЯ, Банк России
10:23 15.05.2024 (обновлено: 10:43 15.05.2024)
 
В России могут установить минимальный порог free-float

Банк России рассматривает установление минимального порога free-float

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. ЦБ РФ думает о том, чтобы установить минимальный порог доли акций, находящихся в свободном обращении, для допуска компаний к организованным торгам, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Для допуска к организованным торгам, может быть, целесообразно установить минимальный порог free float. Мы думаем это обсудить", - сказала Набиуллина на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок 2024".
 
РОССИЯБанк России
 
 
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