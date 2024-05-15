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Глава ФСВТС рассказал о взаимодействии службы с госведомствами - 15.05.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240515/fsvts-848214348.html
Глава ФСВТС рассказал о взаимодействии службы с госведомствами
Глава ФСВТС рассказал о взаимодействии службы с госведомствами - 15.05.2024, ПРАЙМ
Глава ФСВТС рассказал о взаимодействии службы с госведомствами
Глава Федеральной службы по военному-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев сообщил, что в руководстве службы никаких изменений нет, он остается... | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T18:53+0300
2024-05-15T18:53+0300
кабмин
фсвтс
россия
взаимодействие
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ПЕКИН, 15 мая — ПРАЙМ. Глава Федеральной службы по военному-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев сообщил, что в руководстве службы никаких изменений нет, он остается директором. "У меня никаких изменений нет, никаких указаний нет — я как осуществлял круг полномочий директора федеральной службы, так и остаюсь", — сказал Шугаев журналистам, отвечая на вопрос о том, будут ли кадровые перестановки в руководстве ФСВТС после того, как она перестала быть подведомственна Минобороны. Он добавил, что директора федеральной службы назначает президент, так было и раньше - до внесенных сейчас изменений.Шугаев отметил, что взаимодействие ФСВТС с администрацией президента и правительством РФ будет продолжено на прежнем уровне.ФСВТС будет взаимодействовать с помощником президента Алексеем Дюминым, курирующим в президентской администрации вопросы ОПК."Надо посмотреть, какие будут полномочия у Дюмина. Раз он будет отвечать за военно-промышленный комплекс, раз этот вопрос у него будет в ведении, конечно, у нас будет полное взаимодействие", — сказал Шугаев журналистам, отвечая на вопрос о том, будет ли служба взаимодействовать с Дюминым.
https://1prime.ru/20240515/dyumin-848208636.html
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фсвтс, россия, взаимодействие
Кабмин, ФСВТС, РОССИЯ, Взаимодействие
18:53 15.05.2024
 
Глава ФСВТС рассказал о взаимодействии службы с госведомствами

Глава ФСВТС: взаимодействие с госведомствами будет продолжено на прежнем уровне

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДмитрий Шугаев
Дмитрий Шугаев - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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ПЕКИН, 15 мая — ПРАЙМ. Глава Федеральной службы по военному-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев сообщил, что в руководстве службы никаких изменений нет, он остается директором.
"У меня никаких изменений нет, никаких указаний нет — я как осуществлял круг полномочий директора федеральной службы, так и остаюсь", — сказал Шугаев журналистам, отвечая на вопрос о том, будут ли кадровые перестановки в руководстве ФСВТС после того, как она перестала быть подведомственна Минобороны.
Он добавил, что директора федеральной службы назначает президент, так было и раньше - до внесенных сейчас изменений.
Шугаев отметил, что взаимодействие ФСВТС с администрацией президента и правительством РФ будет продолжено на прежнем уровне.
ФСВТС будет взаимодействовать с помощником президента Алексеем Дюминым, курирующим в президентской администрации вопросы ОПК.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
Путин поручил Дюмину помочь правительству в сфере обеспечения армии
16:49
"Надо посмотреть, какие будут полномочия у Дюмина. Раз он будет отвечать за военно-промышленный комплекс, раз этот вопрос у него будет в ведении, конечно, у нас будет полное взаимодействие", — сказал Шугаев журналистам, отвечая на вопрос о том, будет ли служба взаимодействовать с Дюминым.
 
КабминФСВТСРОССИЯВзаимодействие
 
 
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