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Глава ФСВТС рассказал о взаимодействии службы с госведомствами

Глава ФСВТС рассказал о взаимодействии службы с госведомствами - 15.05.2024, ПРАЙМ

Глава ФСВТС рассказал о взаимодействии службы с госведомствами

Глава Федеральной службы по военному-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев сообщил, что в руководстве службы никаких изменений нет, он остается... | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T18:53+0300

2024-05-15T18:53+0300

2024-05-15T18:53+0300

кабмин

фсвтс

россия

взаимодействие

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ПЕКИН, 15 мая — ПРАЙМ. Глава Федеральной службы по военному-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев сообщил, что в руководстве службы никаких изменений нет, он остается директором. "У меня никаких изменений нет, никаких указаний нет — я как осуществлял круг полномочий директора федеральной службы, так и остаюсь", — сказал Шугаев журналистам, отвечая на вопрос о том, будут ли кадровые перестановки в руководстве ФСВТС после того, как она перестала быть подведомственна Минобороны. Он добавил, что директора федеральной службы назначает президент, так было и раньше - до внесенных сейчас изменений.Шугаев отметил, что взаимодействие ФСВТС с администрацией президента и правительством РФ будет продолжено на прежнем уровне.ФСВТС будет взаимодействовать с помощником президента Алексеем Дюминым, курирующим в президентской администрации вопросы ОПК."Надо посмотреть, какие будут полномочия у Дюмина. Раз он будет отвечать за военно-промышленный комплекс, раз этот вопрос у него будет в ведении, конечно, у нас будет полное взаимодействие", — сказал Шугаев журналистам, отвечая на вопрос о том, будет ли служба взаимодействовать с Дюминым.

https://1prime.ru/20240515/dyumin-848208636.html

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фсвтс, россия, взаимодействие