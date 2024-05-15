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США сошли с ума, пытаясь сохранить гегемонию, заявили в Китае
США сошли с ума, пытаясь сохранить гегемонию, заявили в Китае - 15.05.2024, ПРАЙМ
США сошли с ума, пытаясь сохранить гегемонию, заявили в Китае
Некоторые люди в США. стремясь сохранить гегемонию, сошли с ума, международное сообщество должно призвать Вашингтон не создавать проблемы. Об этом заявил... | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T15:10+0300
2024-05-15T15:10+0300
2024-05-15T15:10+0300
политика
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однополярный миропорядок
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ПЕКИН, 15 мая - ПРАЙМ. Некоторые люди в США. стремясь сохранить гегемонию, сошли с ума, международное сообщество должно призвать Вашингтон не создавать проблемы. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И после переговоров с пакистанским коллегой исхаком Даром.Глава китайского внешнеполитического ведомства напомнил, что США вводят санкции, злоупотребляют таможенными пошлинами, оказывают давление на торгово-экономическую и научно-техническую деятельность Китая. по его словам, действия США - типичная форма травли.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Некоторые люди в США уже сошли с ума, чтобы сохранить свою однополярную гегемонию", - объяснил Ван И политику Вашингтона, подчеркнув, что она показывает не силу, а потерю Штатами доверия."Односторонние действия и протекционизм противоречат современным тенденциям развития и будут раздавлены колесом истории. В этот решающий момент восстановления мировой экономики международное сообщество должно со всей серьезностью предупредить США, чтобы они не создавали миру новых проблем", - заключил министр.22 октября прошлого года президент Джо Байден заявил в ходе предвыборного приема, что миру необходим новый порядок. По его словам, США, как “основная нация”, смогут объединить планету.Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление лидера Белого дома, отметил, что желание Вашингтона объединить мир - не более, чем “геополитическая фантазия”.
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китай, сша, однополярный миропорядок, гегемония сша, мир, мировой порядок
Политика, КИТАЙ, США, однополярный миропорядок, гегемония США, МИР, мировой порядок
США сошли с ума, пытаясь сохранить гегемонию, заявили в Китае
Ван И: некоторые люди в США сошли с ума, пытаясь сохранить свою однополярную гегемонию
ПЕКИН, 15 мая - ПРАЙМ. Некоторые люди в США. стремясь сохранить гегемонию, сошли с ума, международное сообщество должно призвать Вашингтон не создавать проблемы. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И после переговоров с пакистанским коллегой исхаком Даром.
Глава китайского внешнеполитического ведомства напомнил, что США вводят санкции, злоупотребляют таможенными пошлинами, оказывают давление на торгово-экономическую и научно-техническую деятельность Китая. по его словам, действия США - типичная форма травли.
"Некоторые люди в США уже сошли с ума, чтобы сохранить свою однополярную гегемонию", - объяснил Ван И политику Вашингтона, подчеркнув, что она показывает не силу, а потерю Штатами доверия.
"Односторонние действия и протекционизм противоречат современным тенденциям развития и будут раздавлены колесом истории. В этот решающий момент восстановления мировой экономики международное сообщество должно со всей серьезностью предупредить США, чтобы они не создавали миру новых проблем", - заключил министр.
22 октября прошлого года президент Джо Байден заявил в ходе предвыборного приема, что миру необходим новый порядок. По его словам, США, как “основная нация”, смогут объединить планету.
Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление лидера Белого дома, отметил, что желание Вашингтона объединить мир - не более, чем “геополитическая фантазия”.
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