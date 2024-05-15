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В США не видят у России интереса к диалогу об ЯО, заявили в Госдепе

В США не видят у России интереса к диалогу об ЯО, заявили в Госдепе - 15.05.2024, ПРАЙМ

В США не видят у России интереса к диалогу об ЯО, заявили в Госдепе

США предлагают России совместную работу над архитектурой контроля над стратегическими вооружениями, но не видят встречной заинтересованности, заявила... | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T17:57+0300

2024-05-15T17:57+0300

2024-05-15T17:57+0300

вооружения

сша

госдеп

ядерное оружие

россия

приостановка дснв

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ВАШИНГТОН, 15 мая – ПРАЙМ. США предлагают России совместную работу над архитектурой контроля над стратегическими вооружениями, но не видят встречной заинтересованности, заявила заместитель госсекретаря США по контролю за вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс. "Мы выразили готовность работать с Москвой над управлением ядерными рисками и разработкой приемлемых для обеих сторон мер контроля над вооружениями, которые бы продвигали интересы США и союзников... Россия, однако, не выказала никакого интереса в добросовестном взаимодействии в этих вопросах", — сказала она на слушаниях в сенате. Дженкинс пояснила, что США стремятся вернуть Россию за стол переговоров для обсуждения вопроса о возобновлении действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и разработки нового документа взамен. При этом они не готовы отказаться от поддержки Украины ради достижения этой цели.Один из членов верхней палаты заявил, что эти ожидания тщетны. "Вы живете в "лалалэнде", они не вернутся за стол переговоров", — сказал он. В прошлом году Москва приостановила участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ — он подразумевал ограничение числа ядерных боеголовок обеими странами). После этого Москва не получала от Вашингтона "принципиально новых идей" по поводу диалога о контроле над вооружениями, уточняли в МИД.Москва, кроме того, готова вернуться к вопросу о ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, когда это сделают Соединенные Штаты. Этот документ был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания.

https://1prime.ru/20240422/shuler--847573556.html

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сша, госдеп, ядерное оружие, россия, приостановка дснв, дснв