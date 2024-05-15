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ЕС пригрозил Грузии заморозить ее заявку на членство в союзе

ЕС пригрозил Грузии заморозить ее заявку на членство в союзе - 15.05.2024, ПРАЙМ

ЕС пригрозил Грузии заморозить ее заявку на членство в союзе

Евросоюз заморозит заявку Грузии на членство в случае вступления закона об иноагентах в силу, сообщает газета Financial Times со ссылкой на трех европейских... | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T14:28+0300

2024-05-15T14:28+0300

2024-05-15T14:57+0300

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МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Евросоюз заморозит заявку Грузии на членство в случае вступления закона об иноагентах в силу, сообщает газета Financial Times со ссылкой на трех европейских чиновников."Решение блока начать переговоры о вступлении, вероятно, будут отложены на неопределенный срок, если закон вступит в силу", — пишет издание со ссылкой на трех официальных лиц ЕС.В апреле правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах. В законопроекте "О прозрачности иностранного влияния" вместо термина "агент иностранного влияния" использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним.Документ предусматривает регистрацию некоммерческих организаций и СМИ, если они получают свыше 20 процентов доходов из-за границы. Наказание за отказ "организаций, проводящих интересы иностранных сил", от регистрации грозит штрафом в 25 тысяч лари (чуть больше девяти тысяч долларов).Как подчеркивали грузинские власти, закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит для раскрытия финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.Принятие законопроекта сопровождалось протестами, демонстрантов поддерживала президент Грузии Саломе Зурабишвили. По мнению оппонентов, проект похож на российский закон об "иноагентах", хотя подобный закон действует и в США.

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грузия, европа, ес, иноагенты