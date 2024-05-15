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Долларовый индекс РТС превысил 1200 пунктов впервые с сентября 2022 года - 15.05.2024, ПРАЙМ
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Долларовый индекс РТС превысил 1200 пунктов впервые с сентября 2022 года
Долларовый индекс РТС превысил 1200 пунктов впервые с сентября 2022 года - 15.05.2024, ПРАЙМ
Долларовый индекс РТС превысил 1200 пунктов впервые с сентября 2022 года
Долларовый индекс РТС превысил 1200 пунктов впервые с сентября 2022 года на фоне крепкого рубля, следует из данных Московской биржи. | 15.05.2024, ПРАЙМ
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индекс ртс
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Долларовый индекс РТС превысил 1200 пунктов впервые с сентября 2022 года на фоне крепкого рубля, следует из данных Московской биржи.Долларовый РТС к 15.59 мск повышается на 0,47%, до 1200,19 пункта, рублёвый индекс Мосбиржи - на 0,17%, до 3469,87 пункта.Разная величина роста индексов объясняется падением доллара на 22 копейки - до 91,07 рубля.
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индекс ртс
индекс РТС
15:55 15.05.2024 (обновлено: 16:08 15.05.2024)
 
Долларовый индекс РТС превысил 1200 пунктов впервые с сентября 2022 года

Индекс РТС превысил 1200 пунктов впервые с сентября 2022 года на фоне крепкого рубля

© Unsplash/Dimitri KarastelevКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Dimitri Karastelev
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Долларовый индекс РТС превысил 1200 пунктов впервые с сентября 2022 года на фоне крепкого рубля, следует из данных Московской биржи.
Долларовый РТС к 15.59 мск повышается на 0,47%, до 1200,19 пункта, рублёвый индекс Мосбиржи - на 0,17%, до 3469,87 пункта.
Разная величина роста индексов объясняется падением доллара на 22 копейки - до 91,07 рубля.
 
индекс РТС
 
 
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