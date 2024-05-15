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Долларовый индекс РТС превысил 1200 пунктов впервые с сентября 2022 года

Долларовый индекс РТС превысил 1200 пунктов впервые с сентября 2022 года - 15.05.2024, ПРАЙМ

Долларовый индекс РТС превысил 1200 пунктов впервые с сентября 2022 года

Долларовый индекс РТС превысил 1200 пунктов впервые с сентября 2022 года на фоне крепкого рубля, следует из данных Московской биржи. | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T15:55+0300

2024-05-15T15:55+0300

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индекс ртс

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Долларовый индекс РТС превысил 1200 пунктов впервые с сентября 2022 года на фоне крепкого рубля, следует из данных Московской биржи.Долларовый РТС к 15.59 мск повышается на 0,47%, до 1200,19 пункта, рублёвый индекс Мосбиржи - на 0,17%, до 3469,87 пункта.Разная величина роста индексов объясняется падением доллара на 22 копейки - до 91,07 рубля.

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2024

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индекс ртс