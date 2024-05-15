https://1prime.ru/20240515/indeks-848203257.html
Долларовый индекс РТС превысил 1200 пунктов впервые с сентября 2022 года
Долларовый индекс РТС превысил 1200 пунктов впервые с сентября 2022 года - 15.05.2024, ПРАЙМ
Долларовый индекс РТС превысил 1200 пунктов впервые с сентября 2022 года
Долларовый индекс РТС превысил 1200 пунктов впервые с сентября 2022 года на фоне крепкого рубля, следует из данных Московской биржи. | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T15:55+0300
2024-05-15T15:55+0300
2024-05-15T16:08+0300
индекс ртс
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/77/841357720_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_21d54ce5b0493d67c4320e90b8b27348.jpg
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Долларовый индекс РТС превысил 1200 пунктов впервые с сентября 2022 года на фоне крепкого рубля, следует из данных Московской биржи.Долларовый РТС к 15.59 мск повышается на 0,47%, до 1200,19 пункта, рублёвый индекс Мосбиржи - на 0,17%, до 3469,87 пункта.Разная величина роста индексов объясняется падением доллара на 22 копейки - до 91,07 рубля.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/77/841357720_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_1cefe0fad7ceef3f029591fa9ee6a475.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индекс ртс
Долларовый индекс РТС превысил 1200 пунктов впервые с сентября 2022 года
Индекс РТС превысил 1200 пунктов впервые с сентября 2022 года на фоне крепкого рубля
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Долларовый индекс РТС превысил 1200 пунктов впервые с сентября 2022 года на фоне крепкого рубля, следует из данных Московской биржи.
Долларовый РТС к 15.59 мск повышается на 0,47%, до 1200,19 пункта, рублёвый индекс Мосбиржи - на 0,17%, до 3469,87 пункта.
Разная величина роста индексов объясняется падением доллара на 22 копейки - до 91,07 рубля.