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Годовая инфляция в США замедлилась по итогам апреля
Годовая инфляция в США замедлилась по итогам апреля - 15.05.2024, ПРАЙМ
Годовая инфляция в США замедлилась по итогам апреля
Потребительские цены в США по итогам апреля выросли на 3,4% в годовом выражении после увеличения на 3,5% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе министерства... | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T15:36+0300
2024-05-15T15:36+0300
2024-05-15T15:36+0300
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инфляция
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Потребительские цены в США по итогам апреля выросли на 3,4% в годовом выражении после увеличения на 3,5% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны. В месячном выражении цены в апреле поднялись на 0,3% после роста на 0,4% в марте. Годовая инфляция совпала с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX. Месячный показатель ожидался на уровне марта.
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сша, инфляция
Годовая инфляция в США замедлилась по итогам апреля
Годовая инфляция в США по итогам апреля замедлилась до 3,4% с 3,5% в марте
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Потребительские цены в США по итогам апреля выросли на 3,4% в годовом выражении после увеличения на 3,5% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны.
В месячном выражении цены в апреле поднялись на 0,3% после роста на 0,4% в марте.
Годовая инфляция совпала с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX. Месячный показатель ожидался на уровне марта.