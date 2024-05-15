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Годовая инфляция в США замедлилась по итогам апреля

Годовая инфляция в США замедлилась по итогам апреля - 15.05.2024, ПРАЙМ

Годовая инфляция в США замедлилась по итогам апреля

Потребительские цены в США по итогам апреля выросли на 3,4% в годовом выражении после увеличения на 3,5% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе министерства... | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T15:36+0300

2024-05-15T15:36+0300

2024-05-15T15:36+0300

сша

инфляция

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Потребительские цены в США по итогам апреля выросли на 3,4% в годовом выражении после увеличения на 3,5% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны. В месячном выражении цены в апреле поднялись на 0,3% после роста на 0,4% в марте. Годовая инфляция совпала с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX. Месячный показатель ожидался на уровне марта.

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сша, инфляция