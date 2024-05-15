https://1prime.ru/20240515/inoagent-848214795.html
Путин подписал указ о запрете иноагентам избираться на выборах
Путин подписал указ о запрете иноагентам избираться на выборах - 15.05.2024, ПРАЙМ
Путин подписал указ о запрете иноагентам избираться на выборах
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, запрещающий иноагентам избираться на выборах любых уровней. | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T19:16+0300
2024-05-15T19:16+0300
2024-05-15T19:16+0300
кабмин
россия
владимир путин
закон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0f/848208749_0:0:3009:1694_1920x0_80_0_0_2996e09e20ffa3e3c5167b64818e9f6b.jpg
МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, запрещающий иноагентам избираться на выборах любых уровней.Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Так, закон об основных гарантиях избирательных прав граждан дополнился нормой о том, что при проведении выборов кандидат должен прекратить статус иностранного агента к сроку представления документов в избирательную комиссию."Такая норма станет действовать в ходе выборов в федеральные и региональные органы государственной власти, органы публичной власти федеральной территории и органы местного самоуправления", — поясняла РИА Новости первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.Законом предусматривается, что зарегистрированный на выборах кандидат не может быть включен в реестр иноагентов. Также, отметила сенатор, лица, включенные в реестр террористов и экстремистов, не смогут стать наблюдателями, уполномоченными представителями и доверенными лицами кандидатов.Кроме того, полномочия сенаторов, депутатов органов законодательной власти федерального и регионального уровней, а также депутатов органов местного самоуправления и глав городов будут прекращены, если те получат статус иностранного агента.Полномочия представителей органов публичной власти, включенных в реестр иностранных агентов, прекращаются досрочно, если они не будут из него исключены в течение 180 дней.Если при подаче документов в избирательные комиссии будут допущены ошибки, то одномандатники не смогут баллотироваться по округу.
https://1prime.ru/20240514/gruziya-848154543.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0f/848208749_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b747f60f3be09b652f431ea4e925e9ff.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, закон
Кабмин, РОССИЯ, Владимир Путин, закон
Путин подписал указ о запрете иноагентам избираться на выборах
Путин подписал указ о запрете иноагентам избираться на выборах любого уровня
МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, запрещающий иноагентам избираться на выборах любых уровней.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Так, закон об основных гарантиях избирательных прав граждан дополнился нормой о том, что при проведении выборов кандидат должен прекратить статус иностранного агента к сроку представления документов в избирательную комиссию.
"Такая норма станет действовать в ходе выборов в федеральные и региональные органы государственной власти, органы публичной власти федеральной территории и органы местного самоуправления", — поясняла РИА Новости первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.
Законом предусматривается, что зарегистрированный на выборах кандидат не может быть включен в реестр иноагентов. Также, отметила сенатор, лица, включенные в реестр террористов и экстремистов, не смогут стать наблюдателями, уполномоченными представителями и доверенными лицами кандидатов.
Парламент Грузии принял законопроект об иноагентах в окончательном чтении
Кроме того, полномочия сенаторов, депутатов органов законодательной власти федерального и регионального уровней, а также депутатов органов местного самоуправления и глав городов будут прекращены, если те получат статус иностранного агента.
Полномочия представителей органов публичной власти, включенных в реестр иностранных агентов, прекращаются досрочно, если они не будут из него исключены в течение 180 дней.
Если при подаче документов в избирательные комиссии будут допущены ошибки, то одномандатники не смогут баллотироваться по округу.