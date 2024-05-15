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Путин подписал указ о запрете иноагентам избираться на выборах

Путин подписал указ о запрете иноагентам избираться на выборах - 15.05.2024, ПРАЙМ

Путин подписал указ о запрете иноагентам избираться на выборах

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, запрещающий иноагентам избираться на выборах любых уровней. | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T19:16+0300

2024-05-15T19:16+0300

2024-05-15T19:16+0300

кабмин

россия

владимир путин

закон

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МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, запрещающий иноагентам избираться на выборах любых уровней.Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Так, закон об основных гарантиях избирательных прав граждан дополнился нормой о том, что при проведении выборов кандидат должен прекратить статус иностранного агента к сроку представления документов в избирательную комиссию."Такая норма станет действовать в ходе выборов в федеральные и региональные органы государственной власти, органы публичной власти федеральной территории и органы местного самоуправления", — поясняла РИА Новости первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.Законом предусматривается, что зарегистрированный на выборах кандидат не может быть включен в реестр иноагентов. Также, отметила сенатор, лица, включенные в реестр террористов и экстремистов, не смогут стать наблюдателями, уполномоченными представителями и доверенными лицами кандидатов.Кроме того, полномочия сенаторов, депутатов органов законодательной власти федерального и регионального уровней, а также депутатов органов местного самоуправления и глав городов будут прекращены, если те получат статус иностранного агента.Полномочия представителей органов публичной власти, включенных в реестр иностранных агентов, прекращаются досрочно, если они не будут из него исключены в течение 180 дней.Если при подаче документов в избирательные комиссии будут допущены ошибки, то одномандатники не смогут баллотироваться по округу.

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россия, владимир путин, закон