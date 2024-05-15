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Минфин предложил повысить ставку семейной ипотеки для некоторых семей

Минфин предложил повысить ставку семейной ипотеки для некоторых семей - 15.05.2024, ПРАЙМ

Минфин предложил повысить ставку семейной ипотеки для некоторых семей

Минфин России предлагает повысить до 12% годовых ставку по семейной ипотеке для семей с двумя несовершеннолетними детьми старше 6 лет, сообщил журналистам... | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T14:10+0300

2024-05-15T14:10+0300

2024-05-15T14:11+0300

россия

минфин

ипотека

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Минфин России предлагает повысить до 12% годовых ставку по семейной ипотеке для семей с двумя несовершеннолетними детьми старше 6 лет, сообщил журналистам заместитель министра финансов Иван Чебесков. "Семейная ипотека под 6% будет продлена для семей, где есть дети младше шести лет. Это прямое поручение президента, оно будет исполнено, и продление будет. Все остальные детали, возможности, варианты сейчас обсуждаются", - сказал он в кулуарах конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок 2024". "Мы предлагали для тех семей, которые сейчас подпадают под семейную ипотеку и которые не подпадут в будущем (у кого дети старше шести лет), повышение ставки - до 12%. Мы такое предложение сделали. Сейчас обсуждение идет, решений пока никаких нет", - сказал он. "Мы предлагаем 12% для тех, у кого есть два несовершеннолетних ребенка", - пояснил он. "Мы все признаем, что это не демографическая мера, это мера поддержки семей с детьми и мера поддержки строительной отрасли. Мы поэтому предлагаем повышение ставки, потому что это не совсем уже демография, а больше такая антикризисная инициатива, когда ставки очень высокие, все-таки есть возможность по более низкой ставке взять", - добавил он.

https://1prime.ru/20240513/alternativa-848111411.html

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россия, минфин, ипотека