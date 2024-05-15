https://1prime.ru/20240515/ipoteka-848196960.html
Минфин предложил повысить ставку семейной ипотеки для некоторых семей
Минфин предложил повысить ставку семейной ипотеки для некоторых семей - 15.05.2024, ПРАЙМ
Минфин предложил повысить ставку семейной ипотеки для некоторых семей
Минфин России предлагает повысить до 12% годовых ставку по семейной ипотеке для семей с двумя несовершеннолетними детьми старше 6 лет, сообщил журналистам... | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T14:10+0300
2024-05-15T14:10+0300
2024-05-15T14:11+0300
россия
минфин
ипотека
https://cdnn.1prime.ru/img/84167/43/841674364_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ac36f258828e433f92c9e86cde7062c7.jpg
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Минфин России предлагает повысить до 12% годовых ставку по семейной ипотеке для семей с двумя несовершеннолетними детьми старше 6 лет, сообщил журналистам заместитель министра финансов Иван Чебесков. "Семейная ипотека под 6% будет продлена для семей, где есть дети младше шести лет. Это прямое поручение президента, оно будет исполнено, и продление будет. Все остальные детали, возможности, варианты сейчас обсуждаются", - сказал он в кулуарах конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок 2024". "Мы предлагали для тех семей, которые сейчас подпадают под семейную ипотеку и которые не подпадут в будущем (у кого дети старше шести лет), повышение ставки - до 12%. Мы такое предложение сделали. Сейчас обсуждение идет, решений пока никаких нет", - сказал он. "Мы предлагаем 12% для тех, у кого есть два несовершеннолетних ребенка", - пояснил он. "Мы все признаем, что это не демографическая мера, это мера поддержки семей с детьми и мера поддержки строительной отрасли. Мы поэтому предлагаем повышение ставки, потому что это не совсем уже демография, а больше такая антикризисная инициатива, когда ставки очень высокие, все-таки есть возможность по более низкой ставке взять", - добавил он.
https://1prime.ru/20240513/alternativa-848111411.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84167/43/841674364_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bc1803407ecfd84c9b73a62fbfd11486.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, минфин, ипотека
Минфин предложил повысить ставку семейной ипотеки для некоторых семей
Минфин предложил повысить ставку семейной ипотеки для семей с детьми старше 6 лет
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Минфин России предлагает повысить до 12% годовых ставку по семейной ипотеке для семей с двумя несовершеннолетними детьми старше 6 лет, сообщил журналистам заместитель министра финансов Иван Чебесков.
"Семейная ипотека под 6% будет продлена для семей, где есть дети младше шести лет. Это прямое поручение президента, оно будет исполнено, и продление будет. Все остальные детали, возможности, варианты сейчас обсуждаются", - сказал он в кулуарах конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок 2024".
Хуснуллин предложил ссудосберегательные кассы как альтернативу ипотеке
"Мы предлагали для тех семей, которые сейчас подпадают под семейную ипотеку и которые не подпадут в будущем (у кого дети старше шести лет), повышение ставки - до 12%. Мы такое предложение сделали. Сейчас обсуждение идет, решений пока никаких нет", - сказал он.
"Мы предлагаем 12% для тех, у кого есть два несовершеннолетних ребенка", - пояснил он.
"Мы все признаем, что это не демографическая мера, это мера поддержки семей с детьми и мера поддержки строительной отрасли. Мы поэтому предлагаем повышение ставки, потому что это не совсем уже демография, а больше такая антикризисная инициатива, когда ставки очень высокие, все-таки есть возможность по более низкой ставке взять", - добавил он.