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Минфин предложил повысить ставку семейной ипотеки для некоторых семей - 15.05.2024, ПРАЙМ
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Минфин предложил повысить ставку семейной ипотеки для некоторых семей
Минфин предложил повысить ставку семейной ипотеки для некоторых семей - 15.05.2024, ПРАЙМ
Минфин предложил повысить ставку семейной ипотеки для некоторых семей
Минфин России предлагает повысить до 12% годовых ставку по семейной ипотеке для семей с двумя несовершеннолетними детьми старше 6 лет, сообщил журналистам... | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T14:10+0300
2024-05-15T14:11+0300
россия
минфин
ипотека
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Минфин России предлагает повысить до 12% годовых ставку по семейной ипотеке для семей с двумя несовершеннолетними детьми старше 6 лет, сообщил журналистам заместитель министра финансов Иван Чебесков. "Семейная ипотека под 6% будет продлена для семей, где есть дети младше шести лет. Это прямое поручение президента, оно будет исполнено, и продление будет. Все остальные детали, возможности, варианты сейчас обсуждаются", - сказал он в кулуарах конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок 2024". "Мы предлагали для тех семей, которые сейчас подпадают под семейную ипотеку и которые не подпадут в будущем (у кого дети старше шести лет), повышение ставки - до 12%. Мы такое предложение сделали. Сейчас обсуждение идет, решений пока никаких нет", - сказал он. "Мы предлагаем 12% для тех, у кого есть два несовершеннолетних ребенка", - пояснил он. "Мы все признаем, что это не демографическая мера, это мера поддержки семей с детьми и мера поддержки строительной отрасли. Мы поэтому предлагаем повышение ставки, потому что это не совсем уже демография, а больше такая антикризисная инициатива, когда ставки очень высокие, все-таки есть возможность по более низкой ставке взять", - добавил он.
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россия, минфин, ипотека
РОССИЯ, Минфин, ипотека
14:10 15.05.2024 (обновлено: 14:11 15.05.2024)
 
Минфин предложил повысить ставку семейной ипотеки для некоторых семей

Минфин предложил повысить ставку семейной ипотеки для семей с детьми старше 6 лет

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкМинфин РФ
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Минфин России предлагает повысить до 12% годовых ставку по семейной ипотеке для семей с двумя несовершеннолетними детьми старше 6 лет, сообщил журналистам заместитель министра финансов Иван Чебесков.
"Семейная ипотека под 6% будет продлена для семей, где есть дети младше шести лет. Это прямое поручение президента, оно будет исполнено, и продление будет. Все остальные детали, возможности, варианты сейчас обсуждаются", - сказал он в кулуарах конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок 2024".
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"Мы предлагали для тех семей, которые сейчас подпадают под семейную ипотеку и которые не подпадут в будущем (у кого дети старше шести лет), повышение ставки - до 12%. Мы такое предложение сделали. Сейчас обсуждение идет, решений пока никаких нет", - сказал он.
"Мы предлагаем 12% для тех, у кого есть два несовершеннолетних ребенка", - пояснил он.
"Мы все признаем, что это не демографическая мера, это мера поддержки семей с детьми и мера поддержки строительной отрасли. Мы поэтому предлагаем повышение ставки, потому что это не совсем уже демография, а больше такая антикризисная инициатива, когда ставки очень высокие, все-таки есть возможность по более низкой ставке взять", - добавил он.
 
РОССИЯМинфинипотека
 
 
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