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Министр Алиханов пообещал помогать Калининградской области
Министр Алиханов пообещал помогать Калининградской области - 15.05.2024, ПРАЙМ
Министр Алиханов пообещал помогать Калининградской области
Ушедший с поста губернатора и назначенный министром промышленности и торговли РФ Антон Алиханов пообещал помогать ставшей ему родной Калининградской области. | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T14:56+0300
2024-05-15T14:56+0300
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КАЛИНИНГРАД, 15 мая — ПРАЙМ. Ушедший с поста губернатора и назначенный министром промышленности и торговли РФ Антон Алиханов пообещал помогать ставшей ему родной Калининградской области. "Калининградская область и все замечательные люди, с которыми мне посчастливилось здесь работать, останутся в моем сердце навсегда. Калининградская область стала для меня родной. В своей новой должности обещаю помощь и поддержку", — написал Алиханов в своем Telegram-канале. Он отметил, что в 2016 году президент доверил ему Калининградскую область, и он сделал всё, чтобы оправдать это доверие. Он добавил, что он с командой укрепили регион в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, логистике и инфраструктуре. "Сейчас президент доверил мне новый, сверхответственный фронт работ. Всю ответственность понимаю. В нашу будущую Победу – верю. Сделаю всё, чтобы её приблизить. Приступаю к работе", — написал Алиханов. Ранее президент РФ Владимир Путин назначил Алексея Беспрозванных временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области.Алексей Беспрозванных с 2017 года занимал должность заместителя министра промышленности и торговли РФ, до этого был главой департамента региональной промышленной политики.
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россия, калининград, антон алиханов, минпромторг
Экономика, РОССИЯ, КАЛИНИНГРАД, Антон Алиханов, Минпромторг
Министр Алиханов пообещал помогать Калининградской области
Министр Алиханов пообещал помогать ставшей ему родной Калининградской области
КАЛИНИНГРАД, 15 мая — ПРАЙМ. Ушедший с поста губернатора и назначенный министром промышленности и торговли РФ Антон Алиханов пообещал помогать ставшей ему родной Калининградской области.
"Калининградская область и все замечательные люди, с которыми мне посчастливилось здесь работать, останутся в моем сердце навсегда. Калининградская область стала для меня родной. В своей новой должности обещаю помощь и поддержку", — написал Алиханов в своем Telegram-канале
.
Он отметил, что в 2016 году президент доверил ему Калининградскую область, и он сделал всё, чтобы оправдать это доверие. Он добавил, что он с командой укрепили регион в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, логистике и инфраструктуре.
"Сейчас президент доверил мне новый, сверхответственный фронт работ. Всю ответственность понимаю. В нашу будущую Победу – верю. Сделаю всё, чтобы её приблизить. Приступаю к работе", — написал Алиханов.
ГД утвердила Алиханова министром промышленности и торговли России
Ранее президент РФ Владимир Путин назначил Алексея Беспрозванных временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области.
Алексей Беспрозванных с 2017 года занимал должность заместителя министра промышленности и торговли РФ, до этого был главой департамента региональной промышленной политики.