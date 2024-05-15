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Министр Алиханов пообещал помогать Калининградской области

Министр Алиханов пообещал помогать Калининградской области - 15.05.2024, ПРАЙМ

Министр Алиханов пообещал помогать Калининградской области

Ушедший с поста губернатора и назначенный министром промышленности и торговли РФ Антон Алиханов пообещал помогать ставшей ему родной Калининградской области. | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T14:56+0300

2024-05-15T14:56+0300

2024-05-15T14:56+0300

экономика

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КАЛИНИНГРАД, 15 мая — ПРАЙМ. Ушедший с поста губернатора и назначенный министром промышленности и торговли РФ Антон Алиханов пообещал помогать ставшей ему родной Калининградской области. "Калининградская область и все замечательные люди, с которыми мне посчастливилось здесь работать, останутся в моем сердце навсегда. Калининградская область стала для меня родной. В своей новой должности обещаю помощь и поддержку", — написал Алиханов в своем Telegram-канале. Он отметил, что в 2016 году президент доверил ему Калининградскую область, и он сделал всё, чтобы оправдать это доверие. Он добавил, что он с командой укрепили регион в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, логистике и инфраструктуре. "Сейчас президент доверил мне новый, сверхответственный фронт работ. Всю ответственность понимаю. В нашу будущую Победу – верю. Сделаю всё, чтобы её приблизить. Приступаю к работе", — написал Алиханов. Ранее президент РФ Владимир Путин назначил Алексея Беспрозванных временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области.Алексей Беспрозванных с 2017 года занимал должность заместителя министра промышленности и торговли РФ, до этого был главой департамента региональной промышленной политики.

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россия, калининград, антон алиханов, минпромторг