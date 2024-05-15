https://1prime.ru/20240515/kharkov-848173547.html
Харьков снова должен стать русским городом, заявил сенатор
Харьков снова должен стать русским городом, заявил сенатор - 15.05.2024, ПРАЙМ
Харьков снова должен стать русским городом, заявил сенатор
Харьков снова должен стать русским городом. Об этом агентству РИА Новости заявил сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков. | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T09:34+0300
2024-05-15T09:34+0300
2024-05-15T10:10+0300
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Харьков снова должен стать русским городом. Об этом агентству РИА Новости заявил сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков."Харьков – это исторически русский город и правильно будет, если он снова станет таким. Это русская территория, которая рано или поздно должна снова вернуться домой из украинской нацистской оккупации", — заметил собеседник агентства.По мнению Цекова, российская армия сможет освобожить большую часть города и отбросить боевиков ВСУ.Ранее Минобороны России сообщало, что военные группировки войск "Север" за минувшие сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор еще в прошлом году заявлял, что Россия со временем освободит Харьков и Одессу, поскольку эти города являются исконно русскими. Об освобождении этих городов Россией также говорил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ХАРЬКОВ, Новости
Харьков снова должен стать русским городом, заявил сенатор
Сенатор Цеков: Харьков снова должен стать русским городом
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Харьков снова должен стать русским городом. Об этом агентству РИА Новости заявил сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.
"Харьков – это исторически русский город и правильно будет, если он снова станет таким. Это русская территория, которая рано или поздно должна снова вернуться домой из украинской нацистской оккупации", — заметил собеседник агентства.
По мнению Цекова, российская армия сможет освобожить большую часть города и отбросить боевиков ВСУ.
Ранее Минобороны России сообщало, что военные группировки войск "Север" за минувшие сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.
Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор еще в прошлом году заявлял, что Россия со временем освободит Харьков и Одессу, поскольку эти города являются исконно русскими. Об освобождении этих городов Россией также говорил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
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