https://1prime.ru/20240515/korruptsiya-848191857.html

Счетная палата подготовила доклад о противодействии коррупции

Счетная палата подготовила доклад о противодействии коррупции - 15.05.2024, ПРАЙМ

Счетная палата подготовила доклад о противодействии коррупции

Счетная палата РФ подготовила и представила правительству, генпрокуратуре и администрации президента РФ доклад о противодействии коррупции, проверив 51... | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T13:26+0300

2024-05-15T13:26+0300

2024-05-15T13:26+0300

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Счетная палата РФ подготовила и представила правительству, генпрокуратуре и администрации президента РФ доклад о противодействии коррупции, проверив 51 министерство и ведомство, сам документ пока закрыт, заявила аудитор Счётной палаты Светлана Орлова. "Очень много наших докладов имеют гриф ДСП, а там есть глубокий аналитической материал", – сказала Орлова на коллегии Счетной палаты, где сотрудникам контрольного ведомства был представлен его новый глава Борис Ковальчук. "Мы сделали доклад по противодействию коррупции, проверили 51 министерство и ведомство, но он пока тоже закрыт, хотя правительство, прокуратура, администрация президента с ним ознакомились", – заявила аудитор. При этом она уточнила, что при подготовке доклада специалисты Счетной палаты использовали нейросети и другие новые цифровые подходы в контрольной работе.

https://1prime.ru/20240515/tsenoobrazovanie-848191309.html

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россия, счетная палата, новости