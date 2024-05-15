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Счетная палата подготовила доклад о противодействии коррупции
Счетная палата подготовила доклад о противодействии коррупции - 15.05.2024, ПРАЙМ
Счетная палата подготовила доклад о противодействии коррупции
Счетная палата РФ подготовила и представила правительству, генпрокуратуре и администрации президента РФ доклад о противодействии коррупции, проверив 51... | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T13:26+0300
2024-05-15T13:26+0300
2024-05-15T13:26+0300
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Счетная палата РФ подготовила и представила правительству, генпрокуратуре и администрации президента РФ доклад о противодействии коррупции, проверив 51 министерство и ведомство, сам документ пока закрыт, заявила аудитор Счётной палаты Светлана Орлова. "Очень много наших докладов имеют гриф ДСП, а там есть глубокий аналитической материал", – сказала Орлова на коллегии Счетной палаты, где сотрудникам контрольного ведомства был представлен его новый глава Борис Ковальчук. "Мы сделали доклад по противодействию коррупции, проверили 51 министерство и ведомство, но он пока тоже закрыт, хотя правительство, прокуратура, администрация президента с ним ознакомились", – заявила аудитор. При этом она уточнила, что при подготовке доклада специалисты Счетной палаты использовали нейросети и другие новые цифровые подходы в контрольной работе.
https://1prime.ru/20240515/tsenoobrazovanie-848191309.html
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РОССИЯ, Счетная палата, Новости
Счетная палата подготовила доклад о противодействии коррупции
Счетная палата подготовила доклад о противодействии коррупции, проверив 51 ведомство
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Счетная палата РФ подготовила и представила правительству, генпрокуратуре и администрации президента РФ доклад о противодействии коррупции, проверив 51 министерство и ведомство, сам документ пока закрыт, заявила аудитор Счётной палаты Светлана Орлова.
"Очень много наших докладов имеют гриф ДСП, а там есть глубокий аналитической материал", – сказала Орлова на коллегии Счетной палаты, где сотрудникам контрольного ведомства был представлен его новый глава Борис Ковальчук.
"Мы сделали доклад по противодействию коррупции, проверили 51 министерство и ведомство, но он пока тоже закрыт, хотя правительство, прокуратура, администрация президента с ним ознакомились", – заявила аудитор.
При этом она уточнила, что при подготовке доклада специалисты Счетной палаты использовали нейросети и другие новые цифровые подходы в контрольной работе.
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