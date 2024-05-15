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В АСРФ объяснили рост экспорта российского краба

В АСРФ объяснили рост экспорта российского краба - 15.05.2024, ПРАЙМ

В АСРФ объяснили рост экспорта российского краба

Экспорт российских крабов в прошлом году вырос почти на 19% из-за "разворота на Восток", говорится в пресс-релизе Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового... | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T14:22+0300

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Экспорт российских крабов в прошлом году вырос почти на 19% из-за "разворота на Восток", говорится в пресс-релизе Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ)."Экспорт российских крабов вырос почти на 19% в 2023 году благодаря "развороту на Восток"... В 2023 году экспорт российских крабов составил 85,6 тысяч тонн, что на 18,7% выше уровня 2022 года, когда было отмечено снижение экспорта на фоне санкций. По сравнению с досанкционным 2021 годом рост составил 14,1% (с учетом переходящих остатков продукции прошлого периода)", - говорится в релизе.В частности, по данным таможенной статистики стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) объемы поставок крабов из России на рынок этих стран с 2021 по 2023 год выросли в 2,1 раза. А в 2023 году на долю стран АТР пришлось 98% всего экспорта из России по сравнению с 54% в 2021 году, указывает ассоциация.Больше всего крабов Россия экспортирует в Китай - 40,9 тысяч тонн продукции. За два года его поставки выросли в два с половиной раза. По данным китайской статистики доля РФ в импорте живого краба не опускается ниже 65%, добавили там.В то же время рынок США испытывает трудности после закрытия для российской продукции. Импорт готовой продукции из краба в страну в прошлом году сократился в объеме на 17% по сравнению с 2021 годом, живого краба – более чем втрое. А основным поставщиком туда осталась Канада, заключили в АСРФ.

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россия, краб, новости