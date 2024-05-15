https://1prime.ru/20240515/krokus-848199356.html
В суд поступило ходатайство о продлении ареста фигуранту дела о "Крокусе"
В суд поступило ходатайство о продлении ареста фигуранту дела о "Крокусе" - 15.05.2024, ПРАЙМ
В суд поступило ходатайство о продлении ареста фигуранту дела о "Крокусе"
Басманный суд Москвы 17 мая рассмотрит первое ходатайство о продлении ареста фигуранту дела о теракте в "Крокус Сити Холле", сообщили РИА Новости в суде. | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T14:46+0300
2024-05-15T14:46+0300
2024-05-15T14:46+0300
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МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Басманный суд Москвы 17 мая рассмотрит первое ходатайство о продлении ареста фигуранту дела о теракте в "Крокус Сити Холле", сообщили РИА Новости в суде. "Рассмотрение ходатайства о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Аминчона Исломова назначено на 17 мая, 11.00", — рассказал собеседник агентства. Ожидается, что в ближайшее время в суд поступят и другие ходатайства, ранее срок ареста всем фигурантам был определен до 22 мая. По данному делу в Москве были арестованы 12 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). 22 марта в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать.25 марта Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая в отношении обвиняемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле" Мухаммадсобира Файзова, Шамсидина Фаридуни, Саидакрами Рачабализоды и Далерджона Мирзоева. Вечером в тот же день Басманный суд арестовал еще троих фигурантов, Диловара Исломова, его отца Исроила и брата Аминчона. По данным следствия, Диловар владел автомобилем Renault Symbol, на котором террористы скрылись с места преступления.
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Происшествия, РОССИЯ, суд, Басманный суд, Крокус сити холл, теракт
В суд поступило ходатайство о продлении ареста фигуранту дела о "Крокусе"
Первое продление ареста фигуранту дела о теракте в "Крокусе" намечено на 17 мая
МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Басманный суд Москвы 17 мая рассмотрит первое ходатайство о продлении ареста фигуранту дела о теракте в "Крокус Сити Холле", сообщили РИА Новости в суде.
"Рассмотрение ходатайства о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Аминчона Исломова назначено на 17 мая, 11.00", — рассказал собеседник агентства.
Ожидается, что в ближайшее время в суд поступят и другие ходатайства, ранее срок ареста всем фигурантам был определен до 22 мая.
По данному делу в Москве были арестованы 12 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
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22 марта в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать.
25 марта Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая в отношении обвиняемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле" Мухаммадсобира Файзова, Шамсидина Фаридуни, Саидакрами Рачабализоды и Далерджона Мирзоева.
Вечером в тот же день Басманный суд арестовал еще троих фигурантов, Диловара Исломова, его отца Исроила и брата Аминчона. По данным следствия, Диловар владел автомобилем Renault Symbol, на котором террористы скрылись с места преступления.