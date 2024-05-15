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Депутат ГД назвал отмашку Британии атаковать Крым безумным прецедентом
Депутат ГД назвал отмашку Британии атаковать Крым безумным прецедентом - 15.05.2024, ПРАЙМ
Депутат ГД назвал отмашку Британии атаковать Крым безумным прецедентом
Решение Лондона разрешить ВСУ наносить удары по Крыму является безумным прецедентом, который приблизит мировой апокалипсис. Таким мнением с агентством РИА... | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T11:59+0300
2024-05-15T11:59+0300
2024-05-15T12:16+0300
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Решение Лондона разрешить ВСУ наносить удары по Крыму является безумным прецедентом, который приблизит мировой апокалипсис. Таким мнением с агентством РИА Новости поделился депутат Госдумы Михаил Шеремет."Это явный безумный прецедент и приближение мирового апокалипсиса", — отметил он.По словам Шеремета, согласно логике британских властей, Россия также должна была бы дать террористам разрешение на проведение массированной атаки с использованием еще более опасного оружия.Ранее сообщалось, что министр обороны Британии Грант Шаппс признал, что Лондон разрешил Киеву атаковать Крым с помощью британского оружия, потому что признает полуостров частью Украины.Крым стал российским регионом в результате референдума, проведенного после государственного переворота Украине. По итогам референдума, более 95 процентов жителей Крыма высказались за присоединение к России. Несмотря на это, Украина и многие западные страны продолжают считать Крым "оккупированной территорией".
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РОССИЯ, КРЫМ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Новости
Депутат ГД назвал отмашку Британии атаковать Крым безумным прецедентом
Шеремет: отмашка Британии атаковать Крым является безумным прецедентом
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Решение Лондона разрешить ВСУ наносить удары по Крыму является безумным прецедентом, который приблизит мировой апокалипсис. Таким мнением с агентством РИА Новости поделился депутат Госдумы Михаил Шеремет.
"Это явный безумный прецедент и приближение мирового апокалипсиса", — отметил он.
По словам Шеремета, согласно логике британских властей, Россия также должна была бы дать террористам разрешение на проведение массированной атаки с использованием еще более опасного оружия.
Ранее сообщалось, что министр обороны Британии Грант Шаппс признал, что Лондон разрешил Киеву атаковать Крым с помощью британского оружия, потому что признает полуостров частью Украины.
Крым стал российским регионом в результате референдума, проведенного после государственного переворота Украине. По итогам референдума, более 95 процентов жителей Крыма высказались за присоединение к России. Несмотря на это, Украина и многие западные страны продолжают считать Крым "оккупированной территорией".
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