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Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно остановлен

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно остановлен - 15.05.2024, ПРАЙМ

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно остановлен

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно остановлен, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T22:56+0300

2024-05-15T22:56+0300

2024-05-15T22:56+0300

россия

крымский мост

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МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно остановлен, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — говорится в сообщении.

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россия, крымский мост