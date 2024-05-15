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Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно остановлен - 15.05.2024, ПРАЙМ
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Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно остановлен
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно остановлен - 15.05.2024, ПРАЙМ
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно остановлен
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно остановлен, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T22:56+0300
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россия
крымский мост
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МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно остановлен, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — говорится в сообщении.
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россия, крымский мост
РОССИЯ, Крымский мост
22:56 15.05.2024
 
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно остановлен

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно остановлен

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЛевую часть Крымского моста открыли для проезда
Левую часть Крымского моста открыли для проезда - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно остановлен, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — говорится в сообщении.
 
РОССИЯКрымский мост
 
 
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