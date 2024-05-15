https://1prime.ru/20240515/krymskiy-most-848218232.html
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно остановлен
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно остановлен - 15.05.2024, ПРАЙМ
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно остановлен
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно остановлен, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T22:56+0300
2024-05-15T22:56+0300
2024-05-15T22:56+0300
россия
крымский мост
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МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно остановлен, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — говорится в сообщении.
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россия, крымский мост
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно остановлен
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно остановлен
МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно остановлен, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — говорится в сообщении.