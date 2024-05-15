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Врио губернатора Курской области Смирнов назвал главную задачу своей работы
Врио губернатора Курской области Смирнов назвал главную задачу своей работы - 15.05.2024, ПРАЙМ
Врио губернатора Курской области Смирнов назвал главную задачу своей работы
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов назвал обеспечение безопасности жителей и гостей региона первоочередной задачей. | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T18:44+0300
2024-05-15T18:44+0300
2024-05-15T18:44+0300
экономика
россия
алексей смирнов
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РЯЗАНЬ, 15 мая — ПРАЙМ. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов назвал обеспечение безопасности жителей и гостей региона первоочередной задачей. "Занимая новый ответственный пост, я ставлю перед собой и своими коллегами первоочередную задачу обеспечения безопасности жителей и гостей региона", — написал Смирнов в своем Telegram-канале. Он отметил, что правительство Курской области и все органы власти "продолжают работать в штатном режиме, учитывая оперативную обстановку". Смирнов добавил, что намерен обратить особое внимание на сохранение и наращивание достигнутых темпов роста экономики, продолжение реализации национальных проектов. "Для меня было огромной честью на протяжении более чем пяти лет работать в одной команде с Романом Владимировичем Старовойтом", — подчеркнул Смирнов. Смирнов также анонсировал, что 17 мая проведет заседание оперштаба региона.Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Смирнова врио губернатора Курской области, сообщила в среду пресс-служба Кремля. Ранее регион возглавлял Роман Старовойт, он назначен главой министерства транспорта РФ. Смирнов до назначения врио губернатора являлся первым заместителем губернатора - председателем правительства Курской области.
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россия, алексей смирнов
Экономика, РОССИЯ, Алексей Смирнов
Врио губернатора Курской области Смирнов назвал главную задачу своей работы
Врио губернатора Курской области назвал главной задачей обеспечение безопасности
РЯЗАНЬ, 15 мая — ПРАЙМ. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов назвал обеспечение безопасности жителей и гостей региона первоочередной задачей.
"Занимая новый ответственный пост, я ставлю перед собой и своими коллегами первоочередную задачу обеспечения безопасности жителей и гостей региона", — написал Смирнов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что правительство Курской области и все органы власти "продолжают работать в штатном режиме, учитывая оперативную обстановку".
Смирнов добавил, что намерен обратить особое внимание на сохранение и наращивание достигнутых темпов роста экономики, продолжение реализации национальных проектов.
"Для меня было огромной честью на протяжении более чем пяти лет работать в одной команде с Романом Владимировичем Старовойтом", — подчеркнул Смирнов.
Курского губернатора предложили на пост главы Минтранса
Смирнов также анонсировал, что 17 мая проведет заседание оперштаба региона.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Смирнова врио губернатора Курской области, сообщила в среду пресс-служба Кремля. Ранее регион возглавлял Роман Старовойт, он назначен главой министерства транспорта РФ.
Смирнов до назначения врио губернатора являлся первым заместителем губернатора - председателем правительства Курской области.