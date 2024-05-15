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Арестованный кадровик Минобороны приобрел за четыре года участок и "Волгу"

Арестованный кадровик Минобороны приобрел за четыре года участок и "Волгу" - 15.05.2024, ПРАЙМ

Арестованный кадровик Минобороны приобрел за четыре года участок и "Волгу"

За четыре года пребывания на посту начальника главного управления кадров Министерства обороны Юрий Кузнецов, подозреваемый в получении крупной взятки, купил... | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T08:27+0300

2024-05-15T08:27+0300

2024-05-15T09:24+0300

россия

взятка

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. За четыре года пребывания на посту начальника главного управления кадров Министерства обороны Юрий Кузнецов, подозреваемый в получении крупной взятки, купил советский автомобиль бизнес-класса "Волгу", пятнадцать соток земли и долю в квартире, пишет агентство РИА Новости. Следственный комитет России ранее заявил о возбуждении уголовного дела. По версии следствия, в 2021-2023 годах, Кузнецов, будучи начальником 8-го управления Генштаба Вооруженных сил России, получал взятки от представителей коммерческих структур в обмен на выполнение определенных действий в их пользу.Юрий Кузнецов был назначен начальником Главного управления кадров Минобороны в мае 2023 года.Так, Кузнецов с женой жили скромно, за четыре года (2015-2019) у них обновились две машины в автопарке, а в собственности появились земля на 1,5 тысячи квадратных метров и квартира, следует из данных декларации. Кроме того, согласно материалу, в 2019 году доход Кузнецова составил более 4,5 миллиона рублей, что на миллион больше, чем в 2015 году. Позднее, в 2015 году Кузнецов и его жена владели двумя квартирами в 72,2 и 156,5 "квадратов". Также в его автопарке числились BMW Х5 и Toyota Corolla, а у супруги - Nissan Tiida. Сам Кузнецов за тот год заработал 3,4 миллиона рублей, жена - 3,1 миллиона.Отмечается, что в 2016 году семья купила квартиру в 156,5 "квадрата" в долевую собственность, при этом вторая квартира в декларации уже не была указана, а в следующем году у супруги Кузнецова появилась вторая машина - Audi A7, которая впоследствии "пропала" из декларации, но появились два земельных участка в 1,5 тысячи квадратных метров каждый. Кроме того, в 2019 у жены появилось в собственности нежилое помещение, а в пользовании - объект незавершенного строительства на 240 квадратных метров. В свою очередь Кузнецов купил автомобиль "Волга".Ранее стала известна сумма взятки, кторую получил Кузнецов: она превышает 30 миллионов рублей.

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россия, взятка