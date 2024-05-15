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Правительство изменило госрегулирование цен на жизненно важные лекарства

Правительство изменило госрегулирование цен на жизненно важные лекарства - 15.05.2024, ПРАЙМ

Правительство изменило госрегулирование цен на жизненно важные лекарства

Правительство РФ изменило особенности государственного регулирования предельных цен на жизненно важные препараты, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава... | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T20:35+0300

2024-05-15T20:35+0300

2024-05-15T20:35+0300

экономика

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лекарства

отечественные лекарства

цены на жизненно важные лекарства

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МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ изменило особенности государственного регулирования предельных цен на жизненно важные препараты, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России. Соответствующее постановление правительства опубликовано на портале правовой информации. "Постановлением вносятся изменения в особенности государственного регулирования предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов", — говорится в сообщении. Данные изменения разработаны для повышения прозрачности при установлении дефицита препаратов или рисков его возникновения, они позволят минимизировать риски, связанные в том числе с внезапным уходом с российского рынка иностранных производителей лекарств в условиях санкционного давления, пояснили в пресс-службе. Механизмы корректировки предельных отпускных цен на препараты, предусмотренные постановлением, направлены на обеспечение наличия для граждан России и в целом для системы здравоохранения жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

https://1prime.ru/20240423/lekarstva-847609111.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, лекарства, отечественные лекарства, цены на жизненно важные лекарства