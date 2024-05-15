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Правительство изменило госрегулирование цен на жизненно важные лекарства - 15.05.2024, ПРАЙМ
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Правительство изменило госрегулирование цен на жизненно важные лекарства
Правительство изменило госрегулирование цен на жизненно важные лекарства - 15.05.2024, ПРАЙМ
Правительство изменило госрегулирование цен на жизненно важные лекарства
Правительство РФ изменило особенности государственного регулирования предельных цен на жизненно важные препараты, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава... | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T20:35+0300
2024-05-15T20:35+0300
экономика
россия
лекарства
отечественные лекарства
цены на жизненно важные лекарства
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МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ изменило особенности государственного регулирования предельных цен на жизненно важные препараты, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России. Соответствующее постановление правительства опубликовано на портале правовой информации. "Постановлением вносятся изменения в особенности государственного регулирования предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов", — говорится в сообщении. Данные изменения разработаны для повышения прозрачности при установлении дефицита препаратов или рисков его возникновения, они позволят минимизировать риски, связанные в том числе с внезапным уходом с российского рынка иностранных производителей лекарств в условиях санкционного давления, пояснили в пресс-службе. Механизмы корректировки предельных отпускных цен на препараты, предусмотренные постановлением, направлены на обеспечение наличия для граждан России и в целом для системы здравоохранения жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
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россия, лекарства, отечественные лекарства, цены на жизненно важные лекарства
Экономика, РОССИЯ, лекарства, отечественные лекарства, цены на жизненно важные лекарства
20:35 15.05.2024
 
Правительство изменило госрегулирование цен на жизненно важные лекарства

Правительство изменило госрегулирование цен на жизненно важные лекарства

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФармацевтическая фабрика
Фармацевтическая фабрика - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ изменило особенности государственного регулирования предельных цен на жизненно важные препараты, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России.
Соответствующее постановление правительства опубликовано на портале правовой информации.
"Постановлением вносятся изменения в особенности государственного регулирования предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов", — говорится в сообщении.
Данные изменения разработаны для повышения прозрачности при установлении дефицита препаратов или рисков его возникновения, они позволят минимизировать риски, связанные в том числе с внезапным уходом с российского рынка иностранных производителей лекарств в условиях санкционного давления, пояснили в пресс-службе.
Механизмы корректировки предельных отпускных цен на препараты, предусмотренные постановлением, направлены на обеспечение наличия для граждан России и в целом для системы здравоохранения жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
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ЭкономикаРОССИЯлекарстваотечественные лекарствацены на жизненно важные лекарства
 
 
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