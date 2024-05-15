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Правительство изменило госрегулирование цен на жизненно важные лекарства
Правительство изменило госрегулирование цен на жизненно важные лекарства - 15.05.2024, ПРАЙМ
Правительство изменило госрегулирование цен на жизненно важные лекарства
Правительство РФ изменило особенности государственного регулирования предельных цен на жизненно важные препараты, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава... | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T20:35+0300
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МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ изменило особенности государственного регулирования предельных цен на жизненно важные препараты, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России. Соответствующее постановление правительства опубликовано на портале правовой информации. "Постановлением вносятся изменения в особенности государственного регулирования предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов", — говорится в сообщении. Данные изменения разработаны для повышения прозрачности при установлении дефицита препаратов или рисков его возникновения, они позволят минимизировать риски, связанные в том числе с внезапным уходом с российского рынка иностранных производителей лекарств в условиях санкционного давления, пояснили в пресс-службе. Механизмы корректировки предельных отпускных цен на препараты, предусмотренные постановлением, направлены на обеспечение наличия для граждан России и в целом для системы здравоохранения жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
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россия, лекарства, отечественные лекарства, цены на жизненно важные лекарства
Экономика, РОССИЯ, лекарства, отечественные лекарства, цены на жизненно важные лекарства
Правительство изменило госрегулирование цен на жизненно важные лекарства
Правительство изменило госрегулирование цен на жизненно важные лекарства
МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ изменило особенности государственного регулирования предельных цен на жизненно важные препараты, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России.
Соответствующее постановление правительства опубликовано на портале правовой информации.
"Постановлением вносятся изменения в особенности государственного регулирования предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов", — говорится в сообщении.
Данные изменения разработаны для повышения прозрачности при установлении дефицита препаратов или рисков его возникновения, они позволят минимизировать риски, связанные в том числе с внезапным уходом с российского рынка иностранных производителей лекарств в условиях санкционного давления, пояснили в пресс-службе.
Механизмы корректировки предельных отпускных цен на препараты, предусмотренные постановлением, направлены на обеспечение наличия для граждан России и в целом для системы здравоохранения жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
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