Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бывший топ-менеджер "Русагро" Случевский возглавит сеть "Магнит" - 15.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240515/magnit-848216492.html
Бывший топ-менеджер "Русагро" Случевский возглавит сеть "Магнит"
Бывший топ-менеджер "Русагро" Случевский возглавит сеть "Магнит" - 15.05.2024, ПРАЙМ
Бывший топ-менеджер "Русагро" Случевский возглавит сеть "Магнит"
"Магнит" объявил о назначении на позицию генерального директора бывшего топ-менеджера "Русагро" Евгения Случевского — он возглавит компанию с 17 мая. | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T20:13+0300
2024-05-15T20:13+0300
экономика
россия
магнит
ритейлер магнит
https://cdnn.1prime.ru/img/83385/06/833850696_0:110:3251:1939_1920x0_80_0_0_b470f4b795647b862127735e9d2f3d12.jpg
МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. "Магнит" объявил о назначении на позицию генерального директора бывшего топ-менеджера "Русагро" Евгения Случевского — он возглавит компанию с 17 мая. "Магнит" … объявляет о назначении с 17 мая 2024 года генеральным директором компании Евгения Случевского, ранее занимавшего позицию директора по сельскохозяйственному и промышленному комплексу", — говорится в сообщении.Евгений Случевский работает в "Магните" с 2022 года и занимает позицию директора по сельскохозяйственному и промышленному комплексу. До прихода в сеть топ-менеджер работал в группе "Русагро", где руководил бизнес-направлением группы по мясному производству."Магнит" — это крупнейшая по количеству магазинов розничная сеть в России. По выручке она занимает второе место после X5 Group. На 30 сентября 2023 года сеть "Магнита" включала 28 700 магазинов, которые работают на территории России и Узбекистана.
https://1prime.ru/20240503/dacha-847891381.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83385/06/833850696_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_886ca20cdf342f71fbc347d4ecda3f5d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, магнит, ритейлер магнит
Экономика, РОССИЯ, Магнит, ритейлер Магнит
20:13 15.05.2024
 
Бывший топ-менеджер "Русагро" Случевский возглавит сеть "Магнит"

Бывший топ-менеджер "Русагро" Евгений Случевский возглавит сеть "Магнит"

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЛоготип магазина "Магнит"
Логотип магазина Магнит - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. "Магнит" объявил о назначении на позицию генерального директора бывшего топ-менеджера "Русагро" Евгения Случевского — он возглавит компанию с 17 мая.
"Магнит" … объявляет о назначении с 17 мая 2024 года генеральным директором компании Евгения Случевского, ранее занимавшего позицию директора по сельскохозяйственному и промышленному комплексу", — говорится в сообщении.
Евгений Случевский работает в "Магните" с 2022 года и занимает позицию директора по сельскохозяйственному и промышленному комплексу. До прихода в сеть топ-менеджер работал в группе "Русагро", где руководил бизнес-направлением группы по мясному производству.
На даче - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
Дача перестала быть "полем битвы за урожай", заявил "Магнит"
3 мая, 13:02
"Магнит" — это крупнейшая по количеству магазинов розничная сеть в России. По выручке она занимает второе место после X5 Group. На 30 сентября 2023 года сеть "Магнита" включала 28 700 магазинов, которые работают на территории России и Узбекистана.
 
ЭкономикаРОССИЯМагнитритейлер Магнит
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала