https://1prime.ru/20240515/magnit-848216492.html

Бывший топ-менеджер "Русагро" Случевский возглавит сеть "Магнит"

Бывший топ-менеджер "Русагро" Случевский возглавит сеть "Магнит" - 15.05.2024, ПРАЙМ

Бывший топ-менеджер "Русагро" Случевский возглавит сеть "Магнит"

"Магнит" объявил о назначении на позицию генерального директора бывшего топ-менеджера "Русагро" Евгения Случевского — он возглавит компанию с 17 мая. | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T20:13+0300

2024-05-15T20:13+0300

2024-05-15T20:13+0300

экономика

россия

магнит

ритейлер магнит

https://cdnn.1prime.ru/img/83385/06/833850696_0:110:3251:1939_1920x0_80_0_0_b470f4b795647b862127735e9d2f3d12.jpg

МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. "Магнит" объявил о назначении на позицию генерального директора бывшего топ-менеджера "Русагро" Евгения Случевского — он возглавит компанию с 17 мая. "Магнит" … объявляет о назначении с 17 мая 2024 года генеральным директором компании Евгения Случевского, ранее занимавшего позицию директора по сельскохозяйственному и промышленному комплексу", — говорится в сообщении.Евгений Случевский работает в "Магните" с 2022 года и занимает позицию директора по сельскохозяйственному и промышленному комплексу. До прихода в сеть топ-менеджер работал в группе "Русагро", где руководил бизнес-направлением группы по мясному производству."Магнит" — это крупнейшая по количеству магазинов розничная сеть в России. По выручке она занимает второе место после X5 Group. На 30 сентября 2023 года сеть "Магнита" включала 28 700 магазинов, которые работают на территории России и Узбекистана.

https://1prime.ru/20240503/dacha-847891381.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, магнит, ритейлер магнит