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Бывший топ-менеджер "Русагро" Случевский возглавит сеть "Магнит"
Бывший топ-менеджер "Русагро" Случевский возглавит сеть "Магнит" - 15.05.2024, ПРАЙМ
Бывший топ-менеджер "Русагро" Случевский возглавит сеть "Магнит"
"Магнит" объявил о назначении на позицию генерального директора бывшего топ-менеджера "Русагро" Евгения Случевского — он возглавит компанию с 17 мая. | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T20:13+0300
2024-05-15T20:13+0300
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МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. "Магнит" объявил о назначении на позицию генерального директора бывшего топ-менеджера "Русагро" Евгения Случевского — он возглавит компанию с 17 мая. "Магнит" … объявляет о назначении с 17 мая 2024 года генеральным директором компании Евгения Случевского, ранее занимавшего позицию директора по сельскохозяйственному и промышленному комплексу", — говорится в сообщении.Евгений Случевский работает в "Магните" с 2022 года и занимает позицию директора по сельскохозяйственному и промышленному комплексу. До прихода в сеть топ-менеджер работал в группе "Русагро", где руководил бизнес-направлением группы по мясному производству."Магнит" — это крупнейшая по количеству магазинов розничная сеть в России. По выручке она занимает второе место после X5 Group. На 30 сентября 2023 года сеть "Магнита" включала 28 700 магазинов, которые работают на территории России и Узбекистана.
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Экономика, РОССИЯ, Магнит, ритейлер Магнит
Бывший топ-менеджер "Русагро" Случевский возглавит сеть "Магнит"
Бывший топ-менеджер "Русагро" Евгений Случевский возглавит сеть "Магнит"
МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. "Магнит" объявил о назначении на позицию генерального директора бывшего топ-менеджера "Русагро" Евгения Случевского — он возглавит компанию с 17 мая.
"Магнит" … объявляет о назначении с 17 мая 2024 года генеральным директором компании Евгения Случевского, ранее занимавшего позицию директора по сельскохозяйственному и промышленному комплексу", — говорится в сообщении.
Евгений Случевский работает в "Магните" с 2022 года и занимает позицию директора по сельскохозяйственному и промышленному комплексу. До прихода в сеть топ-менеджер работал в группе "Русагро", где руководил бизнес-направлением группы по мясному производству.
Дача перестала быть "полем битвы за урожай", заявил "Магнит"
"Магнит" — это крупнейшая по количеству магазинов розничная сеть в России. По выручке она занимает второе место после X5 Group. На 30 сентября 2023 года сеть "Магнита" включала 28 700 магазинов, которые работают на территории России и Узбекистана.