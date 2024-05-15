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Эксперимент по маркировке слабоалкогольной продукции начнется в РФ 1 июля

Эксперимент по маркировке слабоалкогольной продукции начнется в РФ 1 июля - 15.05.2024, ПРАЙМ

Эксперимент по маркировке слабоалкогольной продукции начнется в РФ 1 июля

Эксперимент по маркировке слабоалкогольной продукции пройдет в России с 1 июля 2024 года по 31 августа 2025 года, с соответствующим постановлением правительства | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T18:23+0300

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МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Эксперимент по маркировке слабоалкогольной продукции пройдет в России с 1 июля 2024 года по 31 августа 2025 года, с соответствующим постановлением правительства РФ ознакомилось РИА Новости. "Правительство Российской Федерации постановляет: провести с 1 июля 2024 года по 31 августа 2025 года на территории Российской Федерации эксперимент по размещению кодов маркировки в машиночитаемой форме на федеральные специальные марки для маркировки отдельных видов алкогольной продукции с содержанием этилового спирта (крепостью) в готовой продукции до 9% включительно (далее соответственно - слабоалкогольные напитки, эксперимент)", — говорится в документе. Речь идет о размещении средств идентификации с кодом маркировки системы "Честный знак" на акцизной марке. Производители слабоалкогольных напитков и коктейлей, импортеры и организации оптовой и розничной торговли смогут принять участие в эксперименте, который пройдет на добровольной основе.Проведение эксперимента позволит отработать оптимальные технологии нанесения средств идентификации на выбранные товары. Работа проводится в рамках реализации Стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Российской Федерации на период до 2025 года и Стратегии государственной политики в области защиты прав потребителей на период до 2030 года.

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россия, пиво, алкоголь, маркировка, минпромторг, правительство, правительство рф