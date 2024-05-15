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Путин провел встречу с бывшим министром энергетики Шульгиновым
Путин провел встречу с бывшим министром энергетики Шульгиновым - 15.05.2024, ПРАЙМ
Путин провел встречу с бывшим министром энергетики Шульгиновым
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с бывшим главой Минэнерго Николаем Шульгиновым. | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T15:02+0300
2024-05-15T15:02+0300
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МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с бывшим главой Минэнерго Николаем Шульгиновым. "Хочу вас поблагодарить за работу и за совместную работу, и вообще за работу во благо и в интересах советской, а потом и российской энергетики. Хотел с вами встретиться не только для того, чтобы поблагодарить за все, что вы сделали, но и поговорить о том, как нам выстроить совместную работу, но в другом качестве," — сказал Путин на встрече с Шульгиным.Шульгинов на встрече с президентом Путиным отметил, что российская энергетическая отрасль справилась с непростыми временами, развитие данного сектора продолжается.Путин попросил Шульгинова оказать поддержку новому министру энергетики Сергею Цивилёву. Шульгинов в свою очередь поблагодарил главу государства за награду, признавшись, что это стало для него неожиданностью.В новый состав кабмина Шульгинов не вошел, пост министра энергетики занял бывший губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.Сергей Цивилев с 2018 года занимал пост губернатора кемеровской области. Как отмечал глава комитета ГД по энергетике Павел Завальный, Цивилев работал в ТЭКе сначала в отраслевом сегменте, затем был губернатором по сути Кузбасса, а также в течение четырех лет возглавлял комиссию по энергетике Госсовета.
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владимир путин, николай шульгинов, россия, встреча
Кабмин, Владимир Путин, Николай Шульгинов, РОССИЯ, встреча
Путин провел встречу с бывшим министром энергетики Шульгиновым
Путин поблагодарил бывшего министра энергетики Шульгинова за развитие отрасли
МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с бывшим главой Минэнерго Николаем Шульгиновым.
"Хочу вас поблагодарить за работу и за совместную работу, и вообще за работу во благо и в интересах советской, а потом и российской энергетики. Хотел с вами встретиться не только для того, чтобы поблагодарить за все, что вы сделали, но и поговорить о том, как нам выстроить совместную работу, но в другом качестве," — сказал Путин на встрече с Шульгиным.
Шульгинов на встрече с президентом Путиным отметил, что российская энергетическая отрасль справилась с непростыми временами, развитие данного сектора продолжается.
Путин попросил Шульгинова оказать поддержку новому министру энергетики Сергею Цивилёву. Шульгинов в свою очередь поблагодарил главу государства за награду, признавшись, что это стало для него неожиданностью.
В новый состав кабмина Шульгинов не вошел, пост министра энергетики занял бывший губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.
ГД утвердила Цивилева министром энергетики России
Сергей Цивилев с 2018 года занимал пост губернатора кемеровской области. Как отмечал глава комитета ГД по энергетике Павел Завальный, Цивилев работал в ТЭКе сначала в отраслевом сегменте, затем был губернатором по сути Кузбасса, а также в течение четырех лет возглавлял комиссию по энергетике Госсовета.