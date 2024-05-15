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Мантуров представил нового министра Алиханова коллективу Минпромторга

Мантуров представил нового министра Алиханова коллективу Минпромторга - 15.05.2024, ПРАЙМ

Мантуров представил нового министра Алиханова коллективу Минпромторга

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров представил коллективу министерства нового министра — Антона Алиханова, говорится в сообщении на сайте правительства. | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T16:31+0300

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2024-05-15T16:31+0300

кабмин

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антон алиханов

денис мантуров

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МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров представил коллективу министерства нового министра — Антона Алиханова, говорится в сообщении на сайте правительства. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на оперативном совещании представил коллективу Минпромторга России нового министра Антона Алиханова. На совещании также присутствовал врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных.Мантуров поблагодарил коллектив, включая зарубежные торговые представительства, за работу и пожелал удачи новому главе Минпромторга. "Хочу пожелать вам (Антон Андреевич - ред.) успехов. В добрый путь! Непростая ноша, непростой сегмент, но уверен, что у вас все получится и вы со всеми задачами справитесь", — отметил Мантуров, слова которого приводит пресс-служба правительства. "Вчера получил поддержку Государственной Думы и считаю, что это в первую очередь, конечно, признание заслуг Дениса Валентиновича и работы всей команды министерства. Действительно, возвращаюсь домой. Со многими из вас работали вместе девять лет назад. Сегодня предстоит быстро погрузиться в большое количество вопросов", — в свою очередь отметил Алиханов. Антон Алиханов с 2013 года работал в Минпромторге, в департаменте госрегулирования внешнеторговой деятельности. В сентябре 2015 года был назначен заместителем председателя правительства Калининградской области, затем – губернатором региона.Алексей Беспрозванных с 2017 года занимал должность заместителя министра промышленности и торговли РФ, до этого был главой департамента региональной промышленной политики.

https://1prime.ru/20240515/kaliningrad-848200423.html

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россия, минпромторг, антон алиханов, денис мантуров