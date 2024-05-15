https://1prime.ru/20240515/minpromtorg-848207942.html
Путин объяснил назначение Алиханова главой Минпромторга
Путин объяснил назначение Алиханова главой Минпромторга - 15.05.2024, ПРАЙМ
Путин объяснил назначение Алиханова главой Минпромторга
Президент России Владимир Путин заявил, что новый министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов понимает, что делать, чтобы работа шла успешно, президент... | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T16:46+0300
2024-05-15T16:46+0300
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что новый министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов понимает, что делать, чтобы работа шла успешно, президент выразил надежду, что он применит свои навыки. Российский президент провел в среду совещание по развитию оборонно-промышленного комплекса РФ. "Новый министр промышленного развития, промышленности тоже не новичок в этой сфере. Антон Андреевич работал в министерстве промышленности раньше, теперь, имея наработки на территории (Калининградской области - ред.), понимает, что и как делается на территории, что нужно для того, чтобы работа шла ещё более успешно", - сказал Путин. Глава государства выразил надежду, что Алиханов применит свои навыки и знания для успешной работы на новой должности.
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Кабмин, РОССИЯ, Минпромторг, Антон Алиханов, Владимир Путин
Путин объяснил назначение Алиханова главой Минпромторга
Путин о новом главе Минпромторга: он знает, что делать для успешной работы
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что новый министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов понимает, что делать, чтобы работа шла успешно, президент выразил надежду, что он применит свои навыки.
Российский президент провел в среду совещание по развитию оборонно-промышленного комплекса РФ.
"Новый министр промышленного развития, промышленности тоже не новичок в этой сфере. Антон Андреевич работал в министерстве промышленности раньше, теперь, имея наработки на территории (Калининградской области - ред.), понимает, что и как делается на территории, что нужно для того, чтобы работа шла ещё более успешно", - сказал Путин.
Глава государства выразил надежду, что Алиханов применит свои навыки и знания для успешной работы на новой должности.
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