https://1prime.ru/20240515/minpromtorg-848207942.html

Путин объяснил назначение Алиханова главой Минпромторга

Путин объяснил назначение Алиханова главой Минпромторга - 15.05.2024, ПРАЙМ

Путин объяснил назначение Алиханова главой Минпромторга

Президент России Владимир Путин заявил, что новый министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов понимает, что делать, чтобы работа шла успешно, президент... | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T16:46+0300

2024-05-15T16:46+0300

2024-05-15T16:47+0300

кабмин

россия

минпромторг

антон алиханов

владимир путин

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что новый министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов понимает, что делать, чтобы работа шла успешно, президент выразил надежду, что он применит свои навыки. Российский президент провел в среду совещание по развитию оборонно-промышленного комплекса РФ. "Новый министр промышленного развития, промышленности тоже не новичок в этой сфере. Антон Андреевич работал в министерстве промышленности раньше, теперь, имея наработки на территории (Калининградской области - ред.), понимает, что и как делается на территории, что нужно для того, чтобы работа шла ещё более успешно", - сказал Путин. Глава государства выразил надежду, что Алиханов применит свои навыки и знания для успешной работы на новой должности.

https://1prime.ru/20240515/minpromtorg-848205950.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, минпромторг, антон алиханов, владимир путин