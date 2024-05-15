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"Дружба, которая перевернет мир". На Западе определили цели России и Китая

"Дружба, которая перевернет мир". На Западе определили цели России и Китая - 15.05.2024, ПРАЙМ

"Дружба, которая перевернет мир". На Западе определили цели России и Китая

Россия и Китай на фоне укрепления торговых связей начали строить многополярный мир, важнейшей чертой которого станет ослабление США. Об этом пишет британская... | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T17:34+0300

2024-05-15T17:34+0300

2024-05-15T17:37+0300

экономика

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Россия и Китай на фоне укрепления торговых связей начали строить многополярный мир, важнейшей чертой которого станет ослабление США. Об этом пишет британская газета Financial Times.Как говорится в материалах, Россия в условиях санкционной политики западных стран обратилась к Китаю, чтобы восполнить пробелы в поставках. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Экономические связи двух стран процветают, но на них все сильнее давят западные санкции, которые, как ожидается, станут важным предметом переговоров. По данным китайской таможни, товарооборот в прошлом году составил 240 миллиардов долларов (на 26% больше, чем годом ранее)", - сказано в статье.Отмечается, что Китай экспортирует в Россию широкий спектр товаров, в том числе смартфоны, автомобили, промышленное оборудование, и закупает российские энергоносители. По мнению аналитиков, опрошенных FT, крепнущие экономические связи указывают на желание Пекина изменить глобальную геополитику, причем за счет США.“Китайский параллельный порядок сейчас обретает контуры. Раньше мы говорили, что они только возводят костяк. Теперь уже видим, как они натягивают сухожилия”, - приводит газета слова старшего научного сотрудника Института Лоуи в Сиднее Ричарда Макгрегора.Многополярный мир — политическая концепция, которая предполагает появление миропорядка с несколькими полюсами сил. В 1997 году Китай и Россия подписали совместную декларацию о многополярном мире, призывающую к ликвидации военных блоков и угроз вооруженного вмешательства. Позднее в 2001 году стороны подтвердили приверженность концепции.Полный текст читайте на ИноСМИ

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китай, россия, запад, мир