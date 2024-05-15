https://1prime.ru/20240515/mishustin-848189192.html
Мишустин дал напутствие новому составу правительства
Мишустин дал напутствие новому составу правительства - 15.05.2024, ПРАЙМ
Мишустин дал напутствие новому составу правительства
Председатель правительства Михаил Мишустин на первом заседании обратился к новому составу кабинета министров с призывом и дальше активно сотрудничать с... | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T12:12+0300
2024-05-15T12:12+0300
2024-05-15T12:32+0300
михаил мишустин
кабмин
россия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/19/846685848_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_6f25d8edf2f88f96403a3ff2bea612ac.jpg
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Председатель правительства Михаил Мишустин на первом заседании обратился к новому составу кабинета министров с призывом и дальше активно сотрудничать с парламентом и выполнять поручения президента. Президент Владимир Путин во вторник подписал указы о персональном составе нового правительства, а вечером провел с ними личную встречу. "Важно и дальше активно взаимодействовать и сотрудничать с парламентариями, естественно, быть максимально открытыми при подготовке новых законов и новых нормативных актов", - сказал премьер-министр. Кроме того, Мишустин подчеркнул, что не нужно "забывать о главном". По его словам, задача кабинета заключается в том, чтобы в полном объеме и в срок выполнять, в частности, поручения главы государства.Помимо этого, в числе задач глава правительства назвал "делать все возможное для улучшения качества жизни людей в каждом регионе".Также, по словам Мишустина, в ближайшее время нужно определить финансовое обеспечение планов по поддержке семей, граждан и бизнеса."Мы, кстати, вчера говорили об этом с президентом, он подчеркнул это особо", - отметил премьер-министр.
https://1prime.ru/20240511/novichki-848070405.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/19/846685848_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ee12f95b56d6c76af2ecc66bc71d63aa.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, россия, владимир путин
Михаил Мишустин, Кабмин, РОССИЯ, Владимир Путин
Мишустин дал напутствие новому составу правительства
Мишустин указал новому правительству на важность выполнения поручений президента
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Председатель правительства Михаил Мишустин на первом заседании обратился к новому составу кабинета министров с призывом и дальше активно сотрудничать с парламентом и выполнять поручения президента.
Президент Владимир Путин во вторник подписал указы о персональном составе нового правительства, а вечером провел с ними личную встречу.
"Важно и дальше активно взаимодействовать и сотрудничать с парламентариями, естественно, быть максимально открытыми при подготовке новых законов и новых нормативных актов", - сказал премьер-министр.
Новые лица нового правительства Мишустина. Кто они
Кроме того, Мишустин подчеркнул, что не нужно "забывать о главном". По его словам, задача кабинета заключается в том, чтобы в полном объеме и в срок выполнять, в частности, поручения главы государства.
Помимо этого, в числе задач глава правительства назвал "делать все возможное для улучшения качества жизни людей в каждом регионе".
Также, по словам Мишустина, в ближайшее время нужно определить финансовое обеспечение планов по поддержке семей, граждан и бизнеса.
"Мы, кстати, вчера говорили об этом с президентом, он подчеркнул это особо", - отметил премьер-министр.