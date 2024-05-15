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Мишустин дал напутствие новому составу правительства - 15.05.2024, ПРАЙМ
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Мишустин дал напутствие новому составу правительства
Мишустин дал напутствие новому составу правительства - 15.05.2024, ПРАЙМ
Мишустин дал напутствие новому составу правительства
Председатель правительства Михаил Мишустин на первом заседании обратился к новому составу кабинета министров с призывом и дальше активно сотрудничать с... | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T12:12+0300
2024-05-15T12:32+0300
михаил мишустин
кабмин
россия
владимир путин
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Председатель правительства Михаил Мишустин на первом заседании обратился к новому составу кабинета министров с призывом и дальше активно сотрудничать с парламентом и выполнять поручения президента. Президент Владимир Путин во вторник подписал указы о персональном составе нового правительства, а вечером провел с ними личную встречу. "Важно и дальше активно взаимодействовать и сотрудничать с парламентариями, естественно, быть максимально открытыми при подготовке новых законов и новых нормативных актов", - сказал премьер-министр. Кроме того, Мишустин подчеркнул, что не нужно "забывать о главном". По его словам, задача кабинета заключается в том, чтобы в полном объеме и в срок выполнять, в частности, поручения главы государства.Помимо этого, в числе задач глава правительства назвал "делать все возможное для улучшения качества жизни людей в каждом регионе".Также, по словам Мишустина, в ближайшее время нужно определить финансовое обеспечение планов по поддержке семей, граждан и бизнеса."Мы, кстати, вчера говорили об этом с президентом, он подчеркнул это особо", - отметил премьер-министр.
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михаил мишустин, россия, владимир путин
Михаил Мишустин, Кабмин, РОССИЯ, Владимир Путин
12:12 15.05.2024 (обновлено: 12:32 15.05.2024)
 
Мишустин дал напутствие новому составу правительства

Мишустин указал новому правительству на важность выполнения поручений президента

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Председатель правительства Михаил Мишустин на первом заседании обратился к новому составу кабинета министров с призывом и дальше активно сотрудничать с парламентом и выполнять поручения президента.
Президент Владимир Путин во вторник подписал указы о персональном составе нового правительства, а вечером провел с ними личную встречу.
"Важно и дальше активно взаимодействовать и сотрудничать с парламентариями, естественно, быть максимально открытыми при подготовке новых законов и новых нормативных актов", - сказал премьер-министр.
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Кроме того, Мишустин подчеркнул, что не нужно "забывать о главном". По его словам, задача кабинета заключается в том, чтобы в полном объеме и в срок выполнять, в частности, поручения главы государства.
Помимо этого, в числе задач глава правительства назвал "делать все возможное для улучшения качества жизни людей в каждом регионе".
Также, по словам Мишустина, в ближайшее время нужно определить финансовое обеспечение планов по поддержке семей, граждан и бизнеса.
"Мы, кстати, вчера говорили об этом с президентом, он подчеркнул это особо", - отметил премьер-министр.
 
КабминМихаил МишустинРОССИЯВладимир Путин
 
 
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