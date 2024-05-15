https://1prime.ru/20240515/mishustin-848189192.html

Мишустин дал напутствие новому составу правительства

Мишустин дал напутствие новому составу правительства - 15.05.2024, ПРАЙМ

Мишустин дал напутствие новому составу правительства

Председатель правительства Михаил Мишустин на первом заседании обратился к новому составу кабинета министров с призывом и дальше активно сотрудничать с... | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T12:12+0300

2024-05-15T12:12+0300

2024-05-15T12:32+0300

михаил мишустин

кабмин

россия

владимир путин

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Председатель правительства Михаил Мишустин на первом заседании обратился к новому составу кабинета министров с призывом и дальше активно сотрудничать с парламентом и выполнять поручения президента. Президент Владимир Путин во вторник подписал указы о персональном составе нового правительства, а вечером провел с ними личную встречу. "Важно и дальше активно взаимодействовать и сотрудничать с парламентариями, естественно, быть максимально открытыми при подготовке новых законов и новых нормативных актов", - сказал премьер-министр. Кроме того, Мишустин подчеркнул, что не нужно "забывать о главном". По его словам, задача кабинета заключается в том, чтобы в полном объеме и в срок выполнять, в частности, поручения главы государства.Помимо этого, в числе задач глава правительства назвал "делать все возможное для улучшения качества жизни людей в каждом регионе".Также, по словам Мишустина, в ближайшее время нужно определить финансовое обеспечение планов по поддержке семей, граждан и бизнеса."Мы, кстати, вчера говорили об этом с президентом, он подчеркнул это особо", - отметил премьер-министр.

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михаил мишустин, россия, владимир путин