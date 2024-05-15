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Мосбиржа введет запрет на короткие продажи акций Yandex N.V. - 15.05.2024, ПРАЙМ
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Мосбиржа введет запрет на короткие продажи акций Yandex N.V.
Мосбиржа введет запрет на короткие продажи акций Yandex N.V. - 15.05.2024, ПРАЙМ
Мосбиржа введет запрет на короткие продажи акций Yandex N.V.
Московская биржа вводит с 20 мая запрет на короткие продажи акций нидерландской компании Yandex N.V., следует из сообщения российской торговой площадки. | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T14:45+0300
2024-05-15T14:49+0300
yandex n.v
мосбиржа
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Московская биржа вводит с 20 мая запрет на короткие продажи акций нидерландской компании Yandex N.V., следует из сообщения российской торговой площадки."Текущее значение признака запрета коротких продаж: "нет". Значение признака запрета коротких продаж с 20 мая 2024 года: "да", - говорится в сообщении биржи.Короткие продажи акций - продажа заемных у брокера бумаг в расчете на их откуп по более низким ценам.Во вторник биржа объявила, что торги акциями Yandex N.V. будут прекращены с 10 июля. На 8 и 9 июля запланировано заключение сделок в рамках биржевого обмена акций Yandex N.V. на акции МКПАО "Яндекс". А 14 июня будет последним днём торгов в режиме "Режим основных торгов T+".
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yandex n.v, мосбиржа
Yandex N.V, Мосбиржа
14:45 15.05.2024 (обновлено: 14:49 15.05.2024)
 
Мосбиржа введет запрет на короткие продажи акций Yandex N.V.

Московская биржа вводит с 20 мая запрет на короткие продажи акций нидерландской Yandex

Мосбиржа.
Мосбиржа.
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Московская биржа вводит с 20 мая запрет на короткие продажи акций нидерландской компании Yandex N.V., следует из сообщения российской торговой площадки.
"Текущее значение признака запрета коротких продаж: "нет". Значение признака запрета коротких продаж с 20 мая 2024 года: "да", - говорится в сообщении биржи.
Короткие продажи акций - продажа заемных у брокера бумаг в расчете на их откуп по более низким ценам.
Во вторник биржа объявила, что торги акциями Yandex N.V. будут прекращены с 10 июля. На 8 и 9 июля запланировано заключение сделок в рамках биржевого обмена акций Yandex N.V. на акции МКПАО "Яндекс". А 14 июня будет последним днём торгов в режиме "Режим основных торгов T+".
 
Yandex N.VМосбиржа
 
 
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