https://1prime.ru/20240515/mosbirzha-848201756.html
Глава набсовета рассказал об условиях для инвесторов на Мосбирже
Глава набсовета рассказал об условиях для инвесторов на Мосбирже - 15.05.2024, ПРАЙМ
Глава набсовета рассказал об условиях для инвесторов на Мосбирже
Глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов предлагает создать новый рынок для прихода иностранных инвесторов из дружественных стран, сказал он... | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T15:29+0300
2024-05-15T15:29+0300
2024-05-15T15:29+0300
экономика
мосбиржа
россия
инвестиции
https://cdnn.1prime.ru/img/83558/61/835586194_0:11:3243:1835_1920x0_80_0_0_246276ace5247b8fe3c05c62e9625b60.jpg
МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов предлагает создать новый рынок для прихода иностранных инвесторов из дружественных стран, сказал он на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок 2024". "Но в среднесрочной перспективе нужен, как в Бразилии, новый меркадо — новый рынок для компаний, выходящих на IPO, где надо как-то решить вопрос иностранных инвесторов, чтобы они получили гарантии, что, входя на этот новый меркадо, мы не применяем те ограничения, которые вынужденно применили в ответ на арест наших активов", — сказал Швецов. Если говорить том, что на сегодняшний день нельзя в силу угроз изъятия российских активов провести полную разблокировку снятия со счетов "С" иностранных активов, то новые иностранные инвесторы вряд ли появятся, потому что для них непонятны правила игры, чуть позже в кулуарах сказал он журналистам. "Мне кажется, (нужен — прим. ред.) новый меркадо — это сленг Бразилии, они создали биржу, как бы новый рынок, свободный от обременения предыдущего. Просто могли бы сформулировать для дружественных стран, инвесторов из дружественных стран, по каким принципам они могут участвовать в покупке акций на российской бирже, и что будет с дивидендами, что будет с выручкой от продажи потом этих акций", — сказал он. Швецов добавил, что таким образом можно допустить иностранный спрос из дружественных стран на IPO, SPO и вторичный рынок, не затрагивая историю с инвестициями, "завязанных на агрессивную позицию Евросоюза".
https://1prime.ru/20240515/mosbirzha-848199265.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83558/61/835586194_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_dea5fde1113b54c8a865c0a0183a21a7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мосбиржа, россия, инвестиции
Экономика, Мосбиржа, РОССИЯ, инвестиции
Глава набсовета рассказал об условиях для инвесторов на Мосбирже
Мосбирже надо создать условия для выхода дружественных инвесторов на IPO
МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов предлагает создать новый рынок для прихода иностранных инвесторов из дружественных стран, сказал он на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок 2024".
"Но в среднесрочной перспективе нужен, как в Бразилии, новый меркадо — новый рынок для компаний, выходящих на IPO, где надо как-то решить вопрос иностранных инвесторов, чтобы они получили гарантии, что, входя на этот новый меркадо, мы не применяем те ограничения, которые вынужденно применили в ответ на арест наших активов", — сказал Швецов.
Если говорить том, что на сегодняшний день нельзя в силу угроз изъятия российских активов провести полную разблокировку снятия со счетов "С" иностранных активов, то новые иностранные инвесторы вряд ли появятся, потому что для них непонятны правила игры, чуть позже в кулуарах сказал он журналистам.
Мосбиржа введет запрет на короткие продажи акций Yandex N.V.
"Мне кажется, (нужен — прим. ред.) новый меркадо — это сленг Бразилии, они создали биржу, как бы новый рынок, свободный от обременения предыдущего. Просто могли бы сформулировать для дружественных стран, инвесторов из дружественных стран, по каким принципам они могут участвовать в покупке акций на российской бирже, и что будет с дивидендами, что будет с выручкой от продажи потом этих акций", — сказал он.
Швецов добавил, что таким образом можно допустить иностранный спрос из дружественных стран на IPO, SPO и вторичный рынок, не затрагивая историю с инвестициями, "завязанных на агрессивную позицию Евросоюза".