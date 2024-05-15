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Набиуллина заявила о риске оттока инвестиций из-за изъятия акций

Набиуллина заявила о риске оттока инвестиций из-за изъятия акций - 15.05.2024, ПРАЙМ

Набиуллина заявила о риске оттока инвестиций из-за изъятия акций

Инвесторы из-за прецедента изъятия акций могут уйти на зарубежные площадки, это "никому не нужно", заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Ее... | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T12:48+0300

2024-05-15T12:48+0300

2024-05-15T12:48+0300

эльвира набиуллина

акции

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Инвесторы из-за прецедента изъятия акций могут уйти на зарубежные площадки, это "никому не нужно", заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Ее слова приводит РБК.Так глава регулятора прокомментировала решение по Соликамскому заводу.Арбитражный суд Пермского края ранее в марте удовлетворил иск прокуратуры об изъятии акций у частных инвесторов Соликамского магниевого завода.Набиуллина вновь выразила обеспокоенность ситуацией, подчеркнув, что защита прав инвесторов, которые приобрели акции добросовестно через организованные торги является краеугольным камнем доверия к финансовому рынку."И прецедент, конечно, нас беспокоит <...>, потому что это может подорвать доверие к биржевой торговле и вызвать отток капитала на зарубежные площадки", - сказала Набиуллина.По ее словам, такой отток капитала "никому не нужен".

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эльвира набиуллина, акции