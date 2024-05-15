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Набиуллина заявила о риске оттока инвестиций из-за изъятия акций - 15.05.2024, ПРАЙМ
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Набиуллина заявила о риске оттока инвестиций из-за изъятия акций
Набиуллина заявила о риске оттока инвестиций из-за изъятия акций - 15.05.2024, ПРАЙМ
Набиуллина заявила о риске оттока инвестиций из-за изъятия акций
Инвесторы из-за прецедента изъятия акций могут уйти на зарубежные площадки, это "никому не нужно", заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Ее... | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T12:48+0300
2024-05-15T12:48+0300
эльвира набиуллина
акции
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Инвесторы из-за прецедента изъятия акций могут уйти на зарубежные площадки, это "никому не нужно", заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Ее слова приводит РБК.Так глава регулятора прокомментировала решение по Соликамскому заводу.Арбитражный суд Пермского края ранее в марте удовлетворил иск прокуратуры об изъятии акций у частных инвесторов Соликамского магниевого завода.Набиуллина вновь выразила обеспокоенность ситуацией, подчеркнув, что защита прав инвесторов, которые приобрели акции добросовестно через организованные торги является краеугольным камнем доверия к финансовому рынку."И прецедент, конечно, нас беспокоит &lt;...&gt;, потому что это может подорвать доверие к биржевой торговле и вызвать отток капитала на зарубежные площадки", - сказала Набиуллина.По ее словам, такой отток капитала "никому не нужен".
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эльвира набиуллина, акции
Эльвира Набиуллина, Акции
12:48 15.05.2024
 
Набиуллина заявила о риске оттока инвестиций из-за изъятия акций

Набиуллина: изъятие акций у инвесторов может привести к их уходу на зарубежные площадки

© РИА Новости . ЦБ РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости . ЦБ РФ
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Инвесторы из-за прецедента изъятия акций могут уйти на зарубежные площадки, это "никому не нужно", заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Ее слова приводит РБК.
Так глава регулятора прокомментировала решение по Соликамскому заводу.
Арбитражный суд Пермского края ранее в марте удовлетворил иск прокуратуры об изъятии акций у частных инвесторов Соликамского магниевого завода.
Набиуллина вновь выразила обеспокоенность ситуацией, подчеркнув, что защита прав инвесторов, которые приобрели акции добросовестно через организованные торги является краеугольным камнем доверия к финансовому рынку.
"И прецедент, конечно, нас беспокоит <...>, потому что это может подорвать доверие к биржевой торговле и вызвать отток капитала на зарубежные площадки", - сказала Набиуллина.
По ее словам, такой отток капитала "никому не нужен".
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